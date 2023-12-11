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Published Сегодня, 13:33

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Updated Сегодня, 13:35

МЧС рассказало ростовчанам, как правильно падать на гололеде

МЧС рассказало ростовчанам, как правильно падать на гололеде

11 декабря 2023, 13:33
Фото: Администрация Ростова
МЧС рассказало ростовчанам, как правильно падать на гололеде
Для жителей Ростова-на-Дону подготовили инструкцию о том, как правильно падать на землю во время гололеда, сообщили в региональном УМЧС.

По информации управления, правильная техника падения убережет от травм. Если человек поскользнулся, то следует махать руками, чтобы сохранить равновесие и стоит попытаться ухватиться за какой-нибудь предмет для устойчивости.

При падении назад нужно притянуть голову к груди, чтобы не удариться затылком. Если человек падает вперед, то не следует вытягивать руки, чтобы не сломать их.

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Во время падения на бок руки нужно прижать к телу и максимально сгруппироваться.

Напомним, что из-за ледяного дождя дороги и тротуары в Ростове стали скользкими. Из-за падений около 80 человек обратились в травмпункты.

Кроме того, часть города осталась без электричества и сейчас проводятся восстановительные работы.

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