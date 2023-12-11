МЧС рассказало ростовчанам, как правильно падать на гололеде

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
По информации управления, правильная техника падения убережет от травм. Если человек поскользнулся, то следует махать руками, чтобы сохранить равновесие и стоит попытаться ухватиться за какой-нибудь предмет для устойчивости.
При падении назад нужно притянуть голову к груди, чтобы не удариться затылком. Если человек падает вперед, то не следует вытягивать руки, чтобы не сломать их.
Во время падения на бок руки нужно прижать к телу и максимально сгруппироваться.
Напомним, что из-за ледяного дождя дороги и тротуары в Ростове стали скользкими. Из-за падений около 80 человек обратились в травмпункты.
Кроме того, часть города осталась без электричества и сейчас проводятся восстановительные работы.