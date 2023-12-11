На Дону 31% семей не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 лет

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Среди всех регионов страны Ростовская область оказалась на 63 месте. При этом около 31% семей не смогут накопить на первый взнос в течение 10 лет.
Отмечается, что в большинстве регионов семьям с детьми нужно не менее шести лет, чтобы собрать сумму. Лучше всего ситуация обстоит Ямало-Ненецком АО, где потребуется копить около двух лет.
В топ-3 также попали Магаданская область и Ненецкий АО, где срок также составляет около двух лет. На последнем месте оказалась Кабардино-Балкария с показателем 14 лет. В этом регионе более половины семей не смогут накопить и за 10 лет на первоначальный взнос.
Ранее стало известно, что в Ростовской области вырос спрос на строительство частных домов в ипотеку.