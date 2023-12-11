На Дону 31% семей не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 лет

В топ-3 также попали Магаданская область и Ненецкий АО, где срок также составляет около двух лет. На последнем месте оказалась Кабардино-Балкария с показателем 14 лет. В этом регионе более половины семей не смогут накопить и за 10 лет на первоначальный взнос.