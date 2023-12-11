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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

На Дону 31% семей не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 лет

На Дону 31% семей не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 лет

11 декабря 2023, 06:38
Фото: Midjourney
На Дону 31% семей не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 лет

Ростовчанам придется копить 6 лет на первый взнос по ипотеке

Жителям Ростовской области придется почти шесть лет откладывать деньги, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке, сообщает РИА «Новости».

Среди всех регионов страны Ростовская область оказалась на 63 месте. При этом около 31% семей не смогут накопить на первый взнос в течение 10 лет.

Отмечается, что в большинстве регионов семьям с детьми нужно не менее шести лет, чтобы собрать сумму. Лучше всего ситуация обстоит Ямало-Ненецком АО, где потребуется копить около двух лет.

В Ростовской области вырос спрос на строительство частных домов в ипотеку
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В топ-3 также попали Магаданская область и Ненецкий АО, где срок также составляет около двух лет. На последнем месте оказалась Кабардино-Балкария с показателем 14 лет. В этом регионе более половины семей не смогут накопить и за 10 лет на первоначальный взнос.

Ранее стало известно, что в Ростовской области вырос спрос на строительство частных домов в ипотеку.

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