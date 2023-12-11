Оклады учителя в Ростовской области поднимут на 4,5% в 2024 году

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Губернатор Василий Голубев заявил, что учителям в Ростовской области в наступающем году сохранят все социальные льготы. Зарплату же педагогов будут продолжать увеличивать хотя бы до средней по региону.
«В 2024 году мы увеличим должностные оклады работников образовательных организаций, учителей, на 4,5%, в 2025 и 2026 годах — на 4%», — говорит Голубев.
Также в области сохранят ипотеку для отличников. Так власти планируют восполнить нехватку учителей и других бюджетников.
Ранее эксперт рассказал о необходимости защиты ростовских учителей от дискредитации.