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Голубев заверил, что учителям в Ростовской области поднимут зарплату в 2024 году

Оклады учителя в Ростовской области поднимут на 4,5% в 2024 году

11 декабря 2023, 15:51
Фото: 1MI
Голубев заверил, что учителям в Ростовской области поднимут зарплату в 2024 году
Учителя в Ростовской области могут рассчитывать на рост зарплат в новом году и сохранение льгот, заявил в эфире передачи «О главном» губернатор Василий Голубев.

Губернатор Василий Голубев заявил, что учителям в Ростовской области в наступающем году сохранят все социальные льготы. Зарплату же педагогов будут продолжать увеличивать хотя бы до средней по региону.

«В 2024 году мы увеличим должностные оклады работников образовательных организаций, учителей, на 4,5%, в 2025 и 2026 годах — на 4%», — говорит Голубев.

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Также в области сохранят ипотеку для отличников. Так власти планируют восполнить нехватку учителей и других бюджетников.

Ранее эксперт рассказал о необходимости защиты ростовских учителей от дискредитации.

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