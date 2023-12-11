Пермская ЦБК самостоятельно готовит специалистов еще со школьной скамьи

Также стоит отметить, что Пермская ЦБК занимается организацией мероприятий по профессиональной подготовке персонала и обучению корпоративной культуре, воплощает ряд социальных программ внутри предприятия. Сотрудники имеют возможность пройти дополнительное обучение для повышения квалификации и, следовательно, дальнейшего повышения зарплаты. На ПЦБК школьники, студенты и сами сотрудники могут стать частью деятельности производственно-образовательного кластера. Помимо этого, внимания заслуживает и такой интересный проект, как приложение для смартфонов «ПЦБК Класс», где размещены базовые курсы для работы на комбинате. Все новые сотрудники должны пройти обучение и сдать тестирование в онлайн-режиме. Некоторые курсы проходят около ста человек.