Пермская ЦБК самостоятельно готовит специалистов еще со школьной скамьи

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Как сообщает properm.ru, в течение двух последних лет в школе № 123 реализуется программа «Наш проект». В роли ее наставников выступают работники предприятия, включенные в систему дополнительного образования для подготовки учеников к трудовой деятельности на комбинате. Школьников приглашают посетить мастер-классы и экскурсии, а также дополнительные занятия, где они смогут изучить основы программирования, экономики, экологии, инженерии. В 2023 году порядка 70 окончивших школу ребят пошли учиться в учреждения среднего профессионального образования по специальностям, потенциально востребованным на комбинате.
Студентов вузов и ссузов регулярно приглашают на квест «Бумажные игры» и конкурсы профессионального мастерства, чтобы они могли узнать как можно больше информации о цифровом производстве предприятия и экономике замкнутого цикла.
Бойченко отметил, что подготовкой квалифицированных кадров сейчас занимаются непосредственно работники предприятия, и призвал спокойно относиться к тому, что вложения в 10 человек в итоге помогут ПЦБК обрести лишь одного сотрудника. Он заявил, что в будущем комбинату понадобятся многопрофильные специалисты, которые прошли обучение по нескольким направлениям.
Также стоит отметить, что Пермская ЦБК занимается организацией мероприятий по профессиональной подготовке персонала и обучению корпоративной культуре, воплощает ряд социальных программ внутри предприятия. Сотрудники имеют возможность пройти дополнительное обучение для повышения квалификации и, следовательно, дальнейшего повышения зарплаты. На ПЦБК школьники, студенты и сами сотрудники могут стать частью деятельности производственно-образовательного кластера. Помимо этого, внимания заслуживает и такой интересный проект, как приложение для смартфонов «ПЦБК Класс», где размещены базовые курсы для работы на комбинате. Все новые сотрудники должны пройти обучение и сдать тестирование в онлайн-режиме. Некоторые курсы проходят около ста человек.
Кроме того, ПЦБК ввела в оборот и еще одно новшество — проектный офис. Молодые инженеры привлечены к командной работе над проектами разного масштаба по развитию производства. В итоге получившие новые знания и опыт сотрудники могут претендовать на руководящие должности или остаться работать в цехах.