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Posted Сегодня, 17:27

Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

На Новый год губернатор Ростовской области Василий Голубев любит стоять у костра

«Постоять у костра»: губернатор Ростовской области рассказал о новогодних традициях

11 декабря 2023, 17:27
Фото: Правительство Ростовской области
На Новый год губернатор Ростовской области Василий Голубев любит стоять у костра

Губернатор Ростовской области рассказал о своих новогодних традициях

На Новый год губернатор Ростовской области Василий Голубев любит стоять у костра и встречаться с семьей, об этом он рассказал в эфире передачи «О главном».

Главу региона спросили о его новогодних традициях. Главной из них он назвал саму встречу праздника. Также он рассказал, что на Новый год любит стоять у костра.

«Самая лучшая традиция — встречаться с семьей. Не всегда получается это точно в новогоднюю ночь. Но когда это случается, собирается большая семья из детей и внуков, друзей иногда», — говорит Голубев.

Также у губернатора есть отдельный День друзей. Он выпадает на какой-либо из дней новогодних праздников. В День друзей Голубев собирается с товарищами и поздравляет их с наступившим годом.

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«Традиций много, и многие из них касаются семьи», — подытожил губернатор.

Также он рассказал об экономических итогах года для Ростовской области.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голубев#Новый год#Голубев Василий
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