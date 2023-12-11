«Постоять у костра»: губернатор Ростовской области рассказал о новогодних традициях

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Главу региона спросили о его новогодних традициях. Главной из них он назвал саму встречу праздника. Также он рассказал, что на Новый год любит стоять у костра.
«Самая лучшая традиция — встречаться с семьей. Не всегда получается это точно в новогоднюю ночь. Но когда это случается, собирается большая семья из детей и внуков, друзей иногда», — говорит Голубев.
Также у губернатора есть отдельный День друзей. Он выпадает на какой-либо из дней новогодних праздников. В День друзей Голубев собирается с товарищами и поздравляет их с наступившим годом.
«Традиций много, и многие из них касаются семьи», — подытожил губернатор.
Также он рассказал об экономических итогах года для Ростовской области.