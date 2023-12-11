При свечах: релоканты из Ростовской области рассказали, как переживают зиму в Европе

«Мой муж, когда я знакомила его с семьей у нас дома, все время удивлялся, почему у нас утром и вечером до самой ночи всегда включают свет и так жарко в квартире. Видимо, для европейцев в целом привычно проводить время в сумеречном свете, каким он и должен быть от природы. И немного мерзнуть, чтобы ощущать смену времен года. Мне это непонятно, но потихоньку пытаюсь привыкнуть», — говорит Мария Рыльник.