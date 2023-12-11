При свечах: релоканты из Ростовской области рассказали, как переживают зиму в Европе

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Энергетический кризис в Европе начался еще в 2021 году. Год спустя поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа» от России прекратились. Европейцы массово активизировали получение энергии от альтернативных источников и стали заполнять газохранилища. Однако релоканты из Ростовской области отмечают, что ситуацию это не спасает.
Валентин Кошкин (фамилия изменена по просьбе героя) переехал в частично признанное государство — Косово, одну из беднейших стран Европы, в марте 2022 года.
«Мы поехали туда, потому что там живут родственники жены и с их помощью обустроиться на новом месте проще, чем переезжать в чужую страну совсем одним», — объясняет Валентин.
Осесть уроженцы Батайска решили в городе Приштина, который в Косово считается столицей. Население Приштины менее 200 тысяч человек.
По словам Валентина, во время переезда он не думал о проблемах, которые могут возникнуть зимой с коммунальными услугами.
«У нас начали регулярно отключать свет не так давно, мне это надоело, потому что работать совершенно невозможно стало. Я начал копать, что к чему. Сначала подумал на местных коммунальщиков. Все-таки страна небогатая, оборудование вполне могло полететь. А потом выяснилось, что такое во всем Косово и в других странах тоже», — говорит собеседник RostovGazeta.
Веерные отключения электричества в Европе стали своеобразной мерой по сглаживанию энергетического кризиса. Каждые шесть часов в Косово ограничивают подачу электричества на 120 минут, чтобы сэкономить ресурсы. При этом образовательные учреждения и больницы этой участи избегают.
«В нашем доме электрическое почти все: техника, плита, даже отопление в некоторых комнатах только при помощи обогревателя. Мы живем на первом этаже и сейчас по дому ходим в кофтах и кроссовках. Даже в носках очень холодно», — рассказывает Валентин.
Он добавляет, что следующую зиму хотел бы встречать с родными в Батайске.
В 2021 году Мария Рыльник переехала из Ростова в датский город Орхус к мужу. С ним дончанка познакомилась в интернете, через несколько лет отношений пара решила расписаться и жить вместе в доме супруга.
«Это третья зима в Европе и мне есть с чем сравнивать. Конечно, мы тут не совсем в ледышки замерзаем и не моемся ледяной водой, но отопление в этом году работает намного хуже, чем раньше», — жалуется Мария.
Девушка замечает, что для зимы в Дании характерны низкие температуры, около -10 градусов и высокая влажность.
«Как раз из-за влаги холод ощущается сильнее. И в этому году по ощущения отопление у нас работает почти вполовину слабее, чем раньше. Тепло только у самой батареи. Даже мой муж, привычный к здешней зиме, ходит по дому в теплом костюме и шерстяных носках. Хотя раньше даже футболку надевал изредка», — рассказывает собеседница RostovGazeta.
Температура в доме Марии обычно не превышает +20 градусов. Приходится тепло одеваться, чтобы не простудиться.
По словам Марии, не смотря на ухудшение качества коммунальных услуг, платежи за них выросли по сравнению с прошлым годом. Приходится экономить, чтобы счета не съедали большую часть доходов молодой семьи.
«Мы редко включаем свет по ночам. В Дании вообще местные лучше посидят при свечах, чем зажгут яркую лампочку. Это делали и раньше, не в целях экономики, а исходя из эстетики и вот этого их „хюгге“ — уюта. Сейчас это еще и сберегает бюджет», — поясняет она.
Мария добавляет, что для некоторых датских семей счета за отопление стали неподъемными, и какое-то время власти Дании обсуждали инициативу разрешить оплату коммунальных услуг в рассрочку.
«У нас коммуналка зимой занимает где-то седьмую-восьмую часть нашего бюджета. В прошлом году было полегче ее платить», — замечает релокантка из Ростова.
Девушка добавляет, что за 27 лет жизни в России она привыкла к относительно невысокой стоимости услуг ЖКХ, практически безграничному использованию электричества и воды любой температуры.
«Мой муж, когда я знакомила его с семьей у нас дома, все время удивлялся, почему у нас утром и вечером до самой ночи всегда включают свет и так жарко в квартире. Видимо, для европейцев в целом привычно проводить время в сумеречном свете, каким он и должен быть от природы. И немного мерзнуть, чтобы ощущать смену времен года. Мне это непонятно, но потихоньку пытаюсь привыкнуть», — говорит Мария Рыльник.
Евгения Самойленко переехала жить в Шеффилд полгода назад. Чтобы по-настоящему проникнуться духом Англии она арендовала небольшой частный дом.
«У меня дом по всем британским жилищным канонам: дверь, которая больше похожа на декоративную, чем на ту, которая защитит тебя от кого-нибудь, окна в деревянных рамах и даже есть камин, но я его топить не умею», — рассказывает 31-летняя Евгения, переехавшая в Британию из Ростова.
Англичане, по ее словам, привыкли к тому, что зимой нужно даже дома тепло одеваться и кутаться в пледы.
«Еще более-менее налажена система отопления в многоквартирных домах. Но здесь жить в них дороже, чем в частных», — поясняет собеседница RostovGazeta.
Евгения рассказывает, что частные дома практически невозможно отопить полностью до температуры выше +20 градусов. Мешает строение окон — британцы не слишком жалуют современные стеклопакеты, а в деревянных рамах образуются щели, которые продуваются холодным ветром.
«Тут почти все живут по такой схеме: спальни отапливаются на ночь, двери между комнатами за собой закрывают, чтобы тепло не рассеивалось. И по дому ходят в теплой одежде, в каждой комнате есть какой-то плед, в который можно замотаться»», — объясняет девушка.
При этом цена на такое отопление, жалуется Евгения Самойленко, сильно выросла. И забирает до 5% от ее дохода, не считая платежи за остальные коммунальные услуги.
Дончанка добавляет, что и на электричестве в Великобритании экономят: освещение улиц начинается позже обычного, а в отдаленных от центра города районах его могут не включать вовсе.
«Дома, если честно, на электричестве тоже хочется экономить. За последний год оплата выросла практически вполовину. В сравнении с Ростовом цены космические. И сами британцы, кстати, включают свет, когда это действительно необходимо. А ужинают, разговаривают или смотрят фильмы либо в темноте, со свечами или включают только декоративные точечные светильники и гирлянды», — рассказывает Евгения Самойленко.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в лице Ростовской области Европа лишилась полезного партнера.