Проект «Старшее поколение» помог тысячам жителей Сахалина сохранить здоровье

Вся эта работа продолжается круглый год. Формат мероприятий меняется в зависимости от сезона — летом, конечно, больше работаем на свежем воздухе, зимой — в помещениях. Но в любое время года у пенсионеров есть возможность к нам присоединиться. Партнерами проекта «Старшее поколение» являются спортивные базы. В 2018 году мы организовали бесплатные занятия в волейбольной секции на базе центра «Сахалин», а также групповые занятия спортом и занятия в тренажерном зале в спортивной школе «Кристалл». В конце 2021 года к проекту подключилось МБУ «Спортивный город» — там ежедневно проходят занятия по разным видам спорта. Это и ОФП, и дартс, и шахматы, и даже йога! Также мы работаем с библиотеками, филиалами центра социального обслуживания населения — проводим и праздники, и фестивали, и конкурсы, и мастер-классы Любой представитель старшего поколения может прийти на площадку, которая для него наиболее удобна.