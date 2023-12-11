Проект «Старшее поколение» помог тысячам жителей Сахалина сохранить здоровье

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Детали проекта, который увлек сотни жителей островного региона, раскрыла заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга программ общественного здоровья, коммуникационных и общественных проектов Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Сальникова.
— Татьяна Михайловна, с чего начался проект «Старшее поколение»? Как вообще появилась инициатива для сахалинцев и курильчан зрелого возраста?
— «Старшее поколение» мы запустили в 2018 году: центр общественного здоровья разработал проект при поддержке администрации Южно-Сахалинска. Стартовал он в областном центре, и на сегодняшний момент именно здесь проводится большинство мероприятий, которые объединяют людей «серебряного» возраста — 55+. Мы ставили целью повышение бытовой грамотности старшего населения в вопросах здоровья, профилактики заболеваний. Эти граждане уже не ведут активный образ жизни: они, как правило, не работают и проводят много времени дома. Но в силу возраста они более предрасположены к ряду заболеваний, которых можно избежать с помощью профилактики — здорового образа жизни, корректировки питания, физической активности. Мы начали приглашать таких сахалинцев на встречи и рассказывать им о том, как беречь свое здоровье. Идея получила большую поддержку, и сегодня охват проекта «Старшее поколение» очень масштабный — сотни слушателей только в Южно-Сахалинске. А мы не ограничиваемся одним городом: проект расширяется на всю область.
— Вы организуете только встречи с населением, или есть и другие форматы работы?
— Разумеется, у нас очень много разнообразных мероприятий. Это не только лекции: мы организуем мастер-классы, Спартакиады для пенсионеров, конкурсы и викторины. Регулярно проводим социологические опросы и скрининги на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. А еще мы помогаем обучать лиц старшего поколения компьютерной грамотности. Дело в том, что для пожилых людей общение с близкими — это очень важная составляющая их жизни, их психологического здоровья. Нередко бывает так, что человек преклонного возраста живет вдали от родных. На уроках мы объясняем, как пользоваться электронной почтой и программами видеосвязи, как искать нужную информацию в интернете и общаться в мессенджере. Наши подопечные даже социальные сети осваивают.
Вся эта работа продолжается круглый год. Формат мероприятий меняется в зависимости от сезона — летом, конечно, больше работаем на свежем воздухе, зимой — в помещениях. Но в любое время года у пенсионеров есть возможность к нам присоединиться. Партнерами проекта «Старшее поколение» являются спортивные базы. В 2018 году мы организовали бесплатные занятия в волейбольной секции на базе центра «Сахалин», а также групповые занятия спортом и занятия в тренажерном зале в спортивной школе «Кристалл». В конце 2021 года к проекту подключилось МБУ «Спортивный город» — там ежедневно проходят занятия по разным видам спорта. Это и ОФП, и дартс, и шахматы, и даже йога! Также мы работаем с библиотеками, филиалами центра социального обслуживания населения — проводим и праздники, и фестивали, и конкурсы, и мастер-классы Любой представитель старшего поколения может прийти на площадку, которая для него наиболее удобна.
— Вернемся от спорта к медицине. Какие специалисты участвуют в работе по профилактике заболеваний?
— У нас работают опытные врачи, которые проводят образовательные семинары для пенсионеров. Поскольку лица старшего поколения более уязвимы в том числе к хроническим заболеваниям, мы стараемся постоянно расширять нашу образовательную программу. Тем очень много: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, сахарного диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта, нарушений памяти… Мы регулярно приглашаем практикующих специалистов, в том числе узкого профиля — эндокринологов, кардиологов, гинекологов, онкологов, офтальмологов и других. Регулярно организуем работу медицинских площадок, где можно пройти скрининговое обследование на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Наши подопечные сдают кровь на сахар и холестерин, измеряют уровень глазного и артериального давления. Лиц, у которых мы выявляем отклонения от нормы, направляем в поликлинику на обследование. И, как я уже говорила, мы заботимся в том числе о психологическом здоровье старшего поколения. Поэтому в нашей работе участвуют психологи.
Отдельно хочу отметить наших партнеров, которые участвуют в проекте «Старшее поколение». Мы работаем с некоммерческими и волонтерскими организациями — у нас их около 18, в том числе движение «серебряных» волонтеров, которое помогает нам с мероприятиями. Очень большой вклад в нашу работу вносят диагностический центр «Белая Роза» и центр «Аудионика», представители которого приезжают на Сахалин из Хабаровска. И, конечно, медицинские учреждения островного региона, специалисты которых выступают у нас на мероприятиях, очень сильно нам помогают. Спасибо им огромное за поддержку.
— Вы упоминали, что к проекту «Старшее поколение» уже присоединились сотни пожилых граждан. А сколько мероприятий в год вы проводите, и какой охват у них сейчас?
— Если говорить о проекте в целом, то в 2018 году, когда мы только начинали, к «Старшему поколению» присоединились 150 человек. В 2021 году их было уже 620. С расширением проекта увеличивается и число людей, которые заинтересованы в наших мероприятиях. Например, по направлению медицинской профилактики в 2022 году только на наших семинарах и лекциях побывали более 2 500 сахалинцев, на медицинских площадках — более 800. За 6 месяцев 2023 года наши мероприятия посетили около 1300 человек, еще 422 побывали на медицинских площадках. Думаю, что по итогам текущего года мы превысим результаты 2022-го.
По спортивно-оздоровительному направлению — я говорю о Спартакиадах, спортивных фестивалях и наших ежегодных акциях — в 2022 году охват составил более 600 человек. Думаю, в этом году показатель будет такой же, если не выше. За январь — июнь 2023 года наши мероприятия уже посетили свыше 300 человек.
Еще одно наше направление — это организация культуры и досуга, куда входят как раз фестивали, праздники и конкурсы. По итогам 2022 года их посетили более 1 500 человек. В 2023 году ожидаем примерно такие же результаты.
— А какие результаты проекта «Старшее поколение» вы можете отметить?
— Во-первых, у нас серьезно выросло число граждан в возрасте 55+, которые на регулярной основе занимаются физической активностью. В 2020 году их было чуть больше 10%, а по итогам 2022 года — 28,5%, почти в три раза больше. Мы, повторюсь, на базе МБУ «Спортивный город» создали клуб «Активное долголетие». А в январе 2023 года на базе штаба общественной поддержки «Единой России» мы открыли клуб «Секреты сахалинского долголетия». Помимо этого, мы запустили новый проект, который также направлен на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и пропаганду ЗОЖ — это телепроект «Секреты долголетия 75+». В нем уже приняли участие семеро активных граждан в возрасте от 75 до 96 лет.
Все наши практики и опыт мы передаем муниципалитетам Сахалинской области. В каждом районе есть пожилые жители. И они точно так же, с большим удовольствием участвуют в мероприятиях, которые для них организуют местные активисты. Поэтому я надеюсь, что в 2024 году проект «Старшее поколение» станет еще более глобальным.