Профессионалов будут чествовать в Южно-Сахалинске

Напомним, что Финал Национального Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» прошел в период с 24 по 28 ноября 2023 года. Сахалинскую область представили делегация из 18 человек, из них в 9 участников, 5 экспертов работали в 5 компетенциях, среди которых: «Слесарная работа с металлом», «Токарные работы с ЧПУ», «Сервис на воздушном транспорте», «Ремонт беспилотных летательных аппаратов», «3D моделирование для компьютерных игр (юниоры). Остальные 22 компетенций проходили в этапе Отборочных соревнований. В соревновательных днях участвовали около тысячи человек со всей России, среди них — студенты в возрасте от 16 до 25 лет и юниоры до 16 лет.