Путин назначил шесть судей в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Шесть новых судей назначил президент в Ростовской области. Так, в столице региона в Первомайском суде судьей назначили Юлию Любимую. Председателем суда в Новошахтинском районе стал Александр Кузнецов. Новые заместители председателя появились и в Таганрогском районном уде и Каменском районном суде, ими стали Марина Иванченко и Елена Прилепская.
Также новых судей получили районные суды в Шолоховском, Матвеево-Курганском, Зерноградском, Красносулинском и Шахтинском районах.
Ограничений по срокам службы для вышеперечисленных судей президент не дал.
Ранее ВККС объявила конкурс для поиска нового председателя Ростовского облсуда. Преемник займет место находящийся под следствием экс-главы облсуда Елены Золотаревой. Ее подозревают в коррупции при вынесении приговоров. Напомним, громкое дело расследуется в регионе с весны уходящего года. Помимо Золотаревой, подозреваемыми по нем проходят и другие высокопоставленные судьи.