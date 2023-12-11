Путин назначил шесть судей в Ростовской области

Шесть новых судей назначил президент в Ростовской области. Так, в столице региона в Первомайском суде судьей назначили Юлию Любимую. Председателем суда в Новошахтинском районе стал Александр Кузнецов. Новые заместители председателя появились и в Таганрогском районном уде и Каменском районном суде, ими стали Марина Иванченко и Елена Прилепская.