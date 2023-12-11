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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Путин назначил шесть судей в Ростовской области

Путин назначил шесть судей в Ростовской области

11 декабря 2023, 12:54
Фото: 1MI
Путин назначил шесть судей в Ростовской области
Владимир Путин назначил в Ростовской области шесть новых судей, указ об этом появился на портале правовых актов РФ.

Шесть новых судей назначил президент в Ростовской области. Так, в столице региона в Первомайском суде судьей назначили Юлию Любимую. Председателем суда в Новошахтинском районе стал Александр Кузнецов. Новые заместители председателя появились и в Таганрогском районном уде и Каменском районном суде, ими стали Марина Иванченко и Елена Прилепская.

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Также новых судей получили районные суды в Шолоховском, Матвеево-Курганском, Зерноградском, Красносулинском и Шахтинском районах.

Ограничений по срокам службы для вышеперечисленных судей президент не дал.

Ранее ВККС объявила конкурс для поиска нового председателя Ростовского облсуда. Преемник займет место находящийся под следствием экс-главы облсуда Елены Золотаревой. Ее подозревают в коррупции при вынесении приговоров. Напомним, громкое дело расследуется в регионе с весны уходящего года. Помимо Золотаревой, подозреваемыми по нем проходят и другие высокопоставленные судьи.

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#Общество#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Владимир Путин#Ростов
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