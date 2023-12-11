Регионы СКФО показали свои достижения на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Руководители регионов показали всем присутствующим успехи в различных отраслях. Также они презентовали промышленный, культурный и туристический потенциал.
Что касается результатов работы субъектов, то за 2022 год промпроизводство в СКФО выросло на 2,7%, а инвестиции в основной капитал увеличились почти на 8% и достигли 878 миллиардов рублей.
Руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов рассказал, что в округе формируется передовой экономический район страны. Он включает в себя синтез научного и технологического потенциала, квалифицированные трудовые ресурсы, инновации и традиции созидательного труда.
В число успешных проектов он включил первый в округе автомобильный завод «Чеченавто», проектная мощность которого составляет 16 тысяч машин в год. Также в этот список попал дагестанский концерн «КЭМЗ», занимающийся производством комплектующих для самолетов.
Кроме того, в регионах СКФО создают современную транспортную инфраструктуру, которая показывает свою эффективность. А курорты становятся все более востребованными среди туристов, в том числе из других стран.
Политолог Николай Миронов заявил, что СКФО показало стремление к промышленному развитию. В том числе проходит процесс возрождения предприятий и создания новых объектов.
А политолог Анна Федорова обратила внимание на то, что за счет благоустройства городов СКФО становится точкой притяжения людей.
«Радует развитие внутреннего туризма — все санатории Ставрополья в этом году были полностью заняты, а на „Эльбрус“ в КБР съездили почти 500 тысяч человек», — уточнила эксперт.
Теперь развитие и достижение регионов СКФО обсудят в мае следующего года на Кавказском инвестиционном форуме.