Ростовский писатель Корецкий заступился за скандальный сериал «Слово пацана»

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Криминолог, автор серии романов «Антикиллер» Данил Корецкий прокомментировал шумиху вокруг криминального сериала «Слово пацана». Он обрел большую популярность среди подростков. Противники произведения требуют его запрета, так как считают, что сериал возводит в культ печально известные казанские банды.
Корецкий назвал такое поведение детским и полагает, что сторонники запрета лишь делают рекламу «Слову пацана».
«Просто инициаторами подобных шумих являются некомпетентные люди, которые не знают закономерностей преступности, не понимают разницы между ее причинами, условиями, поводами. Думают: сняли фильм про передовиков производства — все пошли в передовики производства, сняли про бандитов — пошли в бандиты. Мягко говоря, детский подход», — говорит Корецкий.
Самому писателю сериал не понравился. Он посчитал неуместным сравнивать его с культовой «Бригадой».
«Просмотрел половину серии. Низкобюджетный фильм, будто снятый в школьной внеклассной киностудии. А ведь его сравнивают с „Бригадой“! Это все равно, что полотно из художественного музея сравнивать с уличным граффити», — заключил знаменитый писатель.
Ранее психолог объяснил причину возросшего интереса к культуре 90-х у ростовских подростков. Он увидел причину этого в отсутствии у нынешнего поколения четко сформированной субкультуры.
До этого в Ростовской области начали делать маникюр по сериалу «Слово пацана». Дамы просят мастеров располагать на покрытии картинки и фразы из сериала. В самих салонах заявляют, что такой маникюр пользуется большим спросом.