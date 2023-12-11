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Данил Корецкий

Ростовский писатель Корецкий заступился за скандальный сериал «Слово пацана»

11 декабря 2023, 18:13
Фото: wikipedia.org
Данил Корецкий
Знаменитый ростовский писатель Данил Корецкий выступил против запрета популярного сериала «Слово пацана», об этом произведении он высказался в интервью 161. ру.

Криминолог, автор серии романов «Антикиллер» Данил Корецкий прокомментировал шумиху вокруг криминального сериала «Слово пацана». Он обрел большую популярность среди подростков. Противники произведения требуют его запрета, так как считают, что сериал возводит в культ печально известные казанские банды.

Корецкий назвал такое поведение детским и полагает, что сторонники запрета лишь делают рекламу «Слову пацана».

«Просто инициаторами подобных шумих являются некомпетентные люди, которые не знают закономерностей преступности, не понимают разницы между ее причинами, условиями, поводами. Думают: сняли фильм про передовиков производства — все пошли в передовики производства, сняли про бандитов — пошли в бандиты. Мягко говоря, детский подход», — говорит Корецкий.

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Самому писателю сериал не понравился. Он посчитал неуместным сравнивать его с культовой «Бригадой».

«Просмотрел половину серии. Низкобюджетный фильм, будто снятый в школьной внеклассной киностудии. А ведь его сравнивают с „Бригадой“! Это все равно, что полотно из художественного музея сравнивать с уличным граффити», — заключил знаменитый писатель.

Ранее психолог объяснил причину возросшего интереса к культуре 90-х у ростовских подростков. Он увидел причину этого в отсутствии у нынешнего поколения четко сформированной субкультуры.

До этого в Ростовской области начали делать маникюр по сериалу «Слово пацана». Дамы просят мастеров располагать на покрытии картинки и фразы из сериала. В самих салонах заявляют, что такой маникюр пользуется большим спросом.

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