Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях. Что ждет Ростовскую область

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Он рассказал изданию RT, что на огромной территории страны фиксируются погодные аномалии и постоянно появляется информация о штормовых предупреждениях. Температура значительно ниже нормы, сразу на семь градусов, в ближайшие дни ожидается в Вологодской и Архангельской областях.
В Приволжском федеральном округе в понедельник и вторник, 11 и 12 декабря, ожидаются сильные морозы. Температура может упасть до -40 градусов.
Что касается юга, в том числе Ростовской области, то температура будет около нормы.
Добавим, что в Ростове прошел ледяной дождь, из-за которого дороги и тротуары стали очень скользкими. Такая же погода будет складываться в ближайшие дни.