Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях. Что ждет Ростовскую область

Он рассказал изданию RT, что на огромной территории страны фиксируются погодные аномалии и постоянно появляется информация о штормовых предупреждениях. Температура значительно ниже нормы, сразу на семь градусов, в ближайшие дни ожидается в Вологодской и Архангельской областях.