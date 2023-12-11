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Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях. Что ждет Ростовскую область

Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях. Что ждет Ростовскую область

11 декабря 2023, 08:30
Фото: rostovgazeta.ru
Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях. Что ждет Ростовскую область

Синоптик Вильфанд рассказал, стоит ли ждать погодных аномалий в Ростове

В Ростовской области температура воздуха в ближайшие дни будет в пределах нормы, но в других территориях ожидаются аномалии, сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал изданию RT, что на огромной территории страны фиксируются погодные аномалии и постоянно появляется информация о штормовых предупреждениях. Температура значительно ниже нормы, сразу на семь градусов, в ближайшие дни ожидается в Вологодской и Архангельской областях.

В Приволжском федеральном округе в понедельник и вторник, 11 и 12 декабря, ожидаются сильные морозы. Температура может упасть до -40 градусов.

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Что касается юга, в том числе Ростовской области, то температура будет около нормы.

Добавим, что в Ростове прошел ледяной дождь, из-за которого дороги и тротуары стали очень скользкими. Такая же погода будет складываться в ближайшие дни.

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