Совмещенные детский сад и начальную школу построят в Ростове в районе Нахичевани

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Государственная экспертиза выдала положительное заключение на строительство общеобразовательной организации на 26-й линии в Ростове. Она будет представлять собой совмещенные детский сад и начальную школу.
Блок детского сада рассчитан на 160 мест, а начальной школы — на 300. В здании разместят 12 кабинетов, а также две спальни, игровую, спортзал, библиотеку, медицинский кабинет, обеденный зал на 150 мест и актовый зал на 243 места. Работать учебное заведение будет в одну смену.
Застройщиком проекта является МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону».
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