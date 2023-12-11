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Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

В Ростове в Нахичевани планируют построить совмещенные детский сад и начальную школу

Совмещенные детский сад и начальную школу построят в Ростове в районе Нахичевани

11 декабря 2023, 18:30
Фото: Midjourney
В Ростове в Нахичевани планируют построить совмещенные детский сад и начальную школу
В Ростове в Нахичевани планируют построить совмещенные детский сад и начальную школу, сообщается на сайте Государственной экспертизы.

Государственная экспертиза выдала положительное заключение на строительство общеобразовательной организации на 26-й линии в Ростове. Она будет представлять собой совмещенные детский сад и начальную школу.

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Блок детского сада рассчитан на 160 мест, а начальной школы — на 300. В здании разместят 12 кабинетов, а также две спальни, игровую, спортзал, библиотеку, медицинский кабинет, обеденный зал на 150 мест и актовый зал на 243 места. Работать учебное заведение будет в одну смену.

Застройщиком проекта является МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону».

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