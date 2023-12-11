Совмещенные детский сад и начальную школу построят в Ростове в районе Нахичевани

Блок детского сада рассчитан на 160 мест, а начальной школы — на 300. В здании разместят 12 кабинетов, а также две спальни, игровую, спортзал, библиотеку, медицинский кабинет, обеденный зал на 150 мест и актовый зал на 243 места. Работать учебное заведение будет в одну смену.