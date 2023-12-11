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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Спрос на рабочий персонал в Ростовской области увеличился в 1,5 раза за год

Спрос на рабочий персонал в Ростовской области увеличился в 1,5 раза за год

11 декабря 2023, 10:34
Фото: Erich Ferdinand/flickr.com/CC BY 2.0
Спрос на рабочий персонал в Ростовской области увеличился в 1,5 раза за год
В Ростовской области в этом году продолжает нарастать дефицит рабочей силы, сообщает Superjob.

За год спрос на персонал увеличился в 1,5 раза, а количество резюме осталось на прежнем уровне. Зато конкурс на вакансию уменьшился на треть.

Сильнее всего спрос вырос на сотрудников в сфере промышленности и производства. Далее идут отрасли строительства и транспорта.

Жителям в Ростовской области предложили зарплату 328 тысяч рублей
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Кроме того, компании активно ищут персонал для работы в сферах ритейла и туризма. Если смотреть отдельно по вакансиям, то работодателям нужны инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, токари, операторы станков и слесари.

Ранее жителям в Ростовской области предложили зарплату 328 тысяч рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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