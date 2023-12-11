Спрос на рабочий персонал в Ростовской области увеличился в 1,5 раза за год

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
За год спрос на персонал увеличился в 1,5 раза, а количество резюме осталось на прежнем уровне. Зато конкурс на вакансию уменьшился на треть.
Сильнее всего спрос вырос на сотрудников в сфере промышленности и производства. Далее идут отрасли строительства и транспорта.
Кроме того, компании активно ищут персонал для работы в сферах ритейла и туризма. Если смотреть отдельно по вакансиям, то работодателям нужны инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, токари, операторы станков и слесари.
Ранее жителям в Ростовской области предложили зарплату 328 тысяч рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.