Стипендиатами банка «Центр-инвест» стали 250 студентов

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Напомним, «Умная стипендия» проходит ежегодно. Конкурсантами являются учащиеся бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Экспертная комиссия оценивает участников по таким критериям, как финансовая грамотность, способность применять знания в бизнесе, готовность к реализации собственных проектов, соответствующих ЦУР.
В этом году на стипендию подали заявки более пяти тысяч студентов из 22 ведущих вузов Ставрополья, Ростовской области, Адыгеи, Краснодарского края, а также из Волгограда, Нижнего Новгорода и Астрахани. Более двух тысяч конкурсантов ознакомили экспертов со своими бизнес-проектами.
Жюри рассмотрело представленные работы и отобрало проекты 250 студентов, которым и вручили именную стипендию банка «Центр-инвест» и ФЦК «Образование и наука ЮФО». Уточняется, что каждый финалист получил по пятьдесят тысяч рублей.
«Умная стипендия» проводится с 2002 года. За это время в конкурсе приняли участие более тридцати пяти тысяч человек. Стипендиатами стали более шести тысяч человек. Капитал фонда составил двести семь миллионов рублей. На сегодняшний день это самый крупный эндаумент-фонд в ЮФО.