Стипендиатами банка «Центр-инвест» стали 250 студентов

«Умная стипендия» проводится с 2002 года. За это время в конкурсе приняли участие более тридцати пяти тысяч человек. Стипендиатами стали более шести тысяч человек. Капитал фонда составил двести семь миллионов рублей. На сегодняшний день это самый крупный эндаумент-фонд в ЮФО.