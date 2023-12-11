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Стипендиатами банка «Центр-инвест» стали 250 студентов

Стипендиатами банка «Центр-инвест» стали 250 студентов

11 декабря 2023, 12:14
Фото: Midjourney
Прошла 21-я церемония награждения победителей конкурса «Умная стипендия». Денежное вознаграждение получили двести пятьдесят лучших студентов. Призовой фонд составил 12,5 миллиона рублей. Организаторами выступили фонд «Образование и наука ЮФО», а также банк «Центр-инвест».

Напомним, «Умная стипендия» проходит ежегодно. Конкурсантами являются учащиеся бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Экспертная комиссия оценивает участников по таким критериям, как финансовая грамотность, способность применять знания в бизнесе, готовность к реализации собственных проектов, соответствующих ЦУР.

В этом году на стипендию подали заявки более пяти тысяч студентов из 22 ведущих вузов Ставрополья, Ростовской области, Адыгеи, Краснодарского края, а также из Волгограда, Нижнего Новгорода и Астрахани. Более двух тысяч конкурсантов ознакомили экспертов со своими бизнес-проектами.

Жюри рассмотрело представленные работы и отобрало проекты 250 студентов, которым и вручили именную стипендию банка «Центр-инвест» и ФЦК «Образование и наука ЮФО». Уточняется, что каждый финалист получил по пятьдесят тысяч рублей.

«Умная стипендия» проводится с 2002 года. За это время в конкурсе приняли участие более тридцати пяти тысяч человек. Стипендиатами стали более шести тысяч человек. Капитал фонда составил двести семь миллионов рублей. На сегодняшний день это самый крупный эндаумент-фонд в ЮФО.

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