Страшный гололед появился на дорогах Ростова-на-Дону после ледяного дождя

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В ночь на понедельник, 11 декабря, в городе прошел ледяной дождь, из-за чего в условиях холодной погоды появился гололед. Сейчас скользкие как дороги, так и тротуары.
По словам корреспондента, посыпающих дороги коммунальщиков пока не видно. А из-за обледеневших тротуаров падают люди, на проезжей части происходят аварийные ситуации.
Согласно прогнозам синоптиков, днем в городе выпадет снег с дождем, а ночью ожидаются заморозки.
Ранее в Ростовской области за один день из-за скользких дорог и тротуаров различные травмы получили 165 местных жителей. Материал на эту тему читайте по ссылке.
Кроме того, стало известно, будет ли снег на Новый год в Ростовской области.