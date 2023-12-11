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Гололед появился на дорогах Ростова-на-Дону 11 декабря

Страшный гололед появился на дорогах Ростова-на-Дону после ледяного дождя

11 декабря 2023, 05:54
Фото: 1MI

Гололед появился на дорогах Ростова-на-Дону 11 декабря

В Ростове-на-Дону дороги и тротуары стали скользкими после прошедшего дождя, сообщил корреспондент RostovGazeta.

В ночь на понедельник, 11 декабря, в городе прошел ледяной дождь, из-за чего в условиях холодной погоды появился гололед. Сейчас скользкие как дороги, так и тротуары.

По словам корреспондента, посыпающих дороги коммунальщиков пока не видно. А из-за обледеневших тротуаров падают люди, на проезжей части происходят аварийные ситуации.

Согласно прогнозам синоптиков, днем в городе выпадет снег с дождем, а ночью ожидаются заморозки.

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Ранее в Ростовской области за один день из-за скользких дорог и тротуаров различные травмы получили 165 местных жителей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Кроме того, стало известно, будет ли снег на Новый год в Ростовской области.

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