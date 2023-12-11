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Published Сегодня, 15:54

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Updated Сегодня, 15:56

«Нет движения»: Многокилометровая пробка протянулась на М-4 в Ростовской области

Трасса М-4 «Дон» встала в Ростовской области. Показываем, как объехать затор

11 декабря 2023, 15:54
Фото: 1MI
«Нет движения»: Многокилометровая пробка протянулась на М-4 в Ростовской области

Огромную пробку на М-4 «Дон» предложили объезжать через Новочеркасск

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовался многокилометровый затор, сообщили в «Автодоре».

Пробка собралась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в направлении Москвы. Затор тянется от Новоперсиановки до Сусола, а затем от Аюты до Шахт.

«Из-за ДТП нет движения на 1017 км М-4 „Дон“ в сторону Москвы», — говорится в сообщении «Автодора».

На онлайн-картах пользователи сообщают о перекрытии движения на этом участке, а также о сразу трех ДТП и дорожных работах. Вероятно, аварийность там связана с гололедом в Ростовской области.

Многокилометровая пробка протянулась на М-4 «Дон» в Ростовской областиМногокилометровая пробка протянулась на М-4 «Дон» в Ростовской области
Многокилометровая пробка протянулась на М-4 «Дон» в Ростовской области
Фото: Яндекс.Карты
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Объезжать пробку предлагают через Новочеркасск на 1038-м километре с возвращением на М-4 на 1000-м километре.Объезжать пробку предлагают через Новочеркасск на 1038-м километре с возвращением на М-4 на 1000-м километре.
Объезжать пробку предлагают через Новочеркасск на 1038-м километре с возвращением на М-4 на 1000-м километре.
Фото: Яндекс.Карты

Объезжать пробку предлагают через Новочеркасск на 1038-м километре с возвращением на М-4 на 1000-м километре.

Ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, когда закончится гололёд в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Транспорт#Пробка на М-4 в Ростовской области#Происшествия
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