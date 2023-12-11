Трасса М-4 «Дон» встала в Ростовской области. Показываем, как объехать затор

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Пробка собралась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в направлении Москвы. Затор тянется от Новоперсиановки до Сусола, а затем от Аюты до Шахт.
«Из-за ДТП нет движения на 1017 км М-4 „Дон“ в сторону Москвы», — говорится в сообщении «Автодора».
На онлайн-картах пользователи сообщают о перекрытии движения на этом участке, а также о сразу трех ДТП и дорожных работах. Вероятно, аварийность там связана с гололедом в Ростовской области.
Объезжать пробку предлагают через Новочеркасск на 1038-м километре с возвращением на М-4 на 1000-м километре.
Ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, когда закончится гололёд в Ростовской области.