Турция начнет поставлять яйца в Ростовскую область

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Россельхознадзор с 8 декабря разрешил поставки в Ростовскую область столового яйца с 17 предприятий Турции. До этого, в ноябре, соответствующие разрешения получили другие четыре турецких производителя.
В надзорном органе заверяют, что ввоз яиц будет проходить после результатов экспертиз на безопасность продукта.
Сколько будут стоить импортные яйца, пока не ясно. Однако в самой Ростовской области яйца за год поднялись в цене на 45 рублей. В декабре десяток яиц обойдется в регионе в районе 120 рублей. При этом дороже всего яйца обходятся в столице области. Проверить рост цен на яйца должна и Генпрокуратура.
Ранее аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Ростовской области. Покупку необходимых продуктов они оценили в более, чем пять тысяч рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее.