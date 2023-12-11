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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Турция начнет поставлять яйца в Ростовскую область

Турция начнет поставлять яйца в Ростовскую область

11 декабря 2023, 13:32
Фото: pxhere.com
Турция начнет поставлять яйца в Ростовскую область
Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Ростовскую область из Турции, сообщается на сайте ведомства.

Россельхознадзор с 8 декабря разрешил поставки в Ростовскую область столового яйца с 17 предприятий Турции. До этого, в ноябре, соответствующие разрешения получили другие четыре турецких производителя.

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В надзорном органе заверяют, что ввоз яиц будет проходить после результатов экспертиз на безопасность продукта.

Сколько будут стоить импортные яйца, пока не ясно. Однако в самой Ростовской области яйца за год поднялись в цене на 45 рублей. В декабре десяток яиц обойдется в регионе в районе 120 рублей. При этом дороже всего яйца обходятся в столице области. Проверить рост цен на яйца должна и Генпрокуратура.

Ранее аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Ростовской области. Покупку необходимых продуктов они оценили в более, чем пять тысяч рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Турция#Россельхознадзор Ростовской области
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