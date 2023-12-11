Турция начнет поставлять яйца в Ростовскую область

Сколько будут стоить импортные яйца, пока не ясно. Однако в самой Ростовской области яйца за год поднялись в цене на 45 рублей. В декабре десяток яиц обойдется в регионе в районе 120 рублей. При этом дороже всего яйца обходятся в столице области. Проверить рост цен на яйца должна и Генпрокуратура.