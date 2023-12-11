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Уфимское предприятие потребовало более 1 млн от авиазавода в Таганроге

Уфимское предприятие потребовало более 1 млн от авиазавода в Таганроге

11 декабря 2023, 07:16
Фото: Alexx Malev/cc by sa /flickr.com
Уфимское предприятие потребовало более 1 млн от авиазавода в Таганроге
К Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Бериева передали иск с требованием взыскать более одного миллиона рублей, сообщается в материалах арбитражного суда.

Заявление передало «Уфимское агрегатное предприятие „Гидравлика“. Оно хочет получить от авиазавода более 1,6 миллиона рублей.

Добавим, что суд еще не принял иск к производству, поэтому подробности обращения не раскрываются.

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Согласно данным системы СПАРК, истец занимается изготовлением двигателей для летательных аппаратов. Предприятие было зарегистрировано 32 года назад.

Ранее бывшего главу авиазавода в Таганроге исключили из соавторов изобретения самолета Бе-200. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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