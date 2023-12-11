Уфимское предприятие потребовало более 1 млн от авиазавода в Таганроге

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Заявление передало «Уфимское агрегатное предприятие „Гидравлика“. Оно хочет получить от авиазавода более 1,6 миллиона рублей.
Добавим, что суд еще не принял иск к производству, поэтому подробности обращения не раскрываются.
Согласно данным системы СПАРК, истец занимается изготовлением двигателей для летательных аппаратов. Предприятие было зарегистрировано 32 года назад.
Ранее бывшего главу авиазавода в Таганроге исключили из соавторов изобретения самолета Бе-200. Материал на эту тему читайте по ссылке.