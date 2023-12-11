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Урбанист объяснил, к каким проблемам в приведет перенос правительства в Новый Ростов

Урбанист Зайцев объяснил, чем грозит переезд властей в Новый Ростов

11 декабря 2023, 10:33
Фото: rostovgazeta.ru
Урбанист объяснил, к каким проблемам в приведет перенос правительства в Новый Ростов
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал о планах властей перенести правительство в Новый Ростов, так называют застраиваемую территорию в районе старого аэропорта. О том, чет это может обернуться для жителей Ростова-на-Дону корреспонденту RostovGazeta рассказал урбанист Артемий Зайцев.

Эксперт напомнил, что губернатор обещал сделать старый аэропорт образцовым примером комплексного развития территорий. Там, по словам Зайцева, предусмотрены дороги, канализация и трамвай.

В общей сложности на месте старого аэропорта появится 2,12 миллиона квадратных метров общественно деловых площадей.

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«Там смогут работать сотни тысяч ростовчан. Деловой центр возникнет рядом с правительственным кварталом. То есть чиновники и бизнес сконцентрируются в восточной части города. Идея перспективная, но на мой взгляд, плохо решён транспортный вопрос», — считает урбанист.

Артемий Зайцев поясняет, что метро в Ростове в ближайшие десятилетия строить не планируется, о продлении маршрута городской электрички в район старого аэропорта также не сообщалось.

«Трамвай хороший транспорт, но не скоростной. Из Левенцовки до старого аэропорта очень большое расстояние», — замечает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что жители Ростова-на-Дону потребовали от губернатора спасти рощу у старого аэропорта.

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