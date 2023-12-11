Урбанист Зайцев объяснил, чем грозит переезд властей в Новый Ростов

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Эксперт напомнил, что губернатор обещал сделать старый аэропорт образцовым примером комплексного развития территорий. Там, по словам Зайцева, предусмотрены дороги, канализация и трамвай.
В общей сложности на месте старого аэропорта появится 2,12 миллиона квадратных метров общественно деловых площадей.
«Там смогут работать сотни тысяч ростовчан. Деловой центр возникнет рядом с правительственным кварталом. То есть чиновники и бизнес сконцентрируются в восточной части города. Идея перспективная, но на мой взгляд, плохо решён транспортный вопрос», — считает урбанист.
Артемий Зайцев поясняет, что метро в Ростове в ближайшие десятилетия строить не планируется, о продлении маршрута городской электрички в район старого аэропорта также не сообщалось.
«Трамвай хороший транспорт, но не скоростной. Из Левенцовки до старого аэропорта очень большое расстояние», — замечает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что жители Ростова-на-Дону потребовали от губернатора спасти рощу у старого аэропорта.