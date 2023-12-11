Урбанист Зайцев объяснил, чем грозит переезд властей в Новый Ростов

«Там смогут работать сотни тысяч ростовчан. Деловой центр возникнет рядом с правительственным кварталом. То есть чиновники и бизнес сконцентрируются в восточной части города. Идея перспективная, но на мой взгляд, плохо решён транспортный вопрос», — считает урбанист.