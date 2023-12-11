В МТС Банке увеличили ставки по вкладу до 16% годовых

Условия «МТС Вклад» распространяются на вкладчиков, которые размещают средства на срок 120 и 181 день при условии капитализации процентов. Также до 15,7% годовых повысилась доходность для действующих клиентов, у которых подходит к концу срок действия их вклада, желающих открыть новый на срок 120 и 181 день. По вкладу возможно пополнение средств в первые 30 дней с момента его открытия.