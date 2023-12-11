В МТС Банке увеличили ставки по вкладу до 16% годовых

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Условия «МТС Вклад» распространяются на вкладчиков, которые размещают средства на срок 120 и 181 день при условии капитализации процентов. Также до 15,7% годовых повысилась доходность для действующих клиентов, у которых подходит к концу срок действия их вклада, желающих открыть новый на срок 120 и 181 день. По вкладу возможно пополнение средств в первые 30 дней с момента его открытия.
В МТС Банке сообщили, что для пенсионеров и премиальных клиентов банком предусмотрена надбавка в размере 0,2 процентных пункта к базовой ставке на вклады при открытии на срок 91, 120, 181, 271 и 367 дней без возможности частичного снятия, с ежемесячным начислением процентов.
Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей. Пополнение и частичное снятие по вкладу не предусмотрено, но есть возможность автоматического продления договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.
Оформить «МТС Вклад» можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка.
Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.