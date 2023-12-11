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Жители западного микрорайона пожаловались на отсутствие электричества с 8 часов утра

В Ростове 27 тысяч жителей остались без электричества из-за аварии

11 декабря 2023, 10:39
Фото: 1MI
Жители западного микрорайона пожаловались на отсутствие электричества с 8 часов утра
Первое отключение электроэнергии произошло около 7:40, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала жительница одного из многоквартирных домов по улице Еременко Анастасия Квохча.

По словам жительницы микрорайона Левенцовский Анастасии Квохча, за утро электричество то отключалось, то появлялось на короткие периоды времени несколько раз.

«На работу тяжеловато собраться, когда даже чай себе сварить не можешь. У нас в районе почти все в домах завязано на электричестве. Пока я не ушла, раза три наверное свет пропадал, самый первый раз около 07.40», — рассказывает Анастасия.

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Другая жительница микрорайона Елена Повитых рассказала, что в некоторых домах уже появилось объявление о том, что с 07.24 в сети филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» отключилась ВЛ 110 кВ Р20 — А20 1 цепь с отпайками, обесточенными остаются более 27 тысяч потребителей.

«Сначала время восстановления электричества говорили — в 10.00, потом переносили на 12.00, на 15.00. Сейчас нам сказали, что свет дадут не раньше 17.00. Невозможно даже детей покормить, ходим по соседям и ищем у кого есть газовые плиты», — рассказывает Елена Повитых.

Ранее RostovGazeta писала о том, когда в Ростовской области полностью восстановят электричество.

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#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электричество#Отключения электричества
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