В Ростове 27 тысяч жителей остались без электричества из-за аварии

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
По словам жительницы микрорайона Левенцовский Анастасии Квохча, за утро электричество то отключалось, то появлялось на короткие периоды времени несколько раз.
«На работу тяжеловато собраться, когда даже чай себе сварить не можешь. У нас в районе почти все в домах завязано на электричестве. Пока я не ушла, раза три наверное свет пропадал, самый первый раз около 07.40», — рассказывает Анастасия.
Другая жительница микрорайона Елена Повитых рассказала, что в некоторых домах уже появилось объявление о том, что с 07.24 в сети филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» отключилась ВЛ 110 кВ Р20 — А20 1 цепь с отпайками, обесточенными остаются более 27 тысяч потребителей.
«Сначала время восстановления электричества говорили — в 10.00, потом переносили на 12.00, на 15.00. Сейчас нам сказали, что свет дадут не раньше 17.00. Невозможно даже детей покормить, ходим по соседям и ищем у кого есть газовые плиты», — рассказывает Елена Повитых.
Ранее RostovGazeta писала о том, когда в Ростовской области полностью восстановят электричество.