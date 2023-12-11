В зоопарке Ростова-на-Дону сделали рентген 70 птицам

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Орнитологи и ветеринары оценили состояние обитателей зоопарка. Специалисты использовали рентген аппарат для проверки внутренних органов и костей.
«За несколько дней работы были обследованы около 70 особей», — говорится в публикации.
О том, в каком состоянии находятся птицы, в сообщении не раскрывается.
Ранее ростовчане обвинили зоопарк в перекрытии прохода к Темернику. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого ветеринары в Ростове спасли питона, проглотившего футболку.