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В зоопарке Ростова-на-Дону сделали рентген 70 птицам

В зоопарке Ростова-на-Дону сделали рентген 70 птицам

11 декабря 2023, 09:02
Фото: Ростовский Зоопарк
В зоопарке Ростова-на-Дону сделали рентген 70 птицам
В Ростове-на-Дону за несколько дней обследовали десятки птиц и сделали им рентген, сообщили в зоопарке.

Орнитологи и ветеринары оценили состояние обитателей зоопарка. Специалисты использовали рентген аппарат для проверки внутренних органов и костей.

«За несколько дней работы были обследованы около 70 особей», — говорится в публикации.

Ростовчане обвинили зоопарк в перекрытии прохода к Темернику
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В зоопарке Ростова-на-Дону сделали рентген 70 птицам
Видео: Зоопарк Р-н-Д

О том, в каком состоянии находятся птицы, в сообщении не раскрывается.

Ранее ростовчане обвинили зоопарк в перекрытии прохода к Темернику. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого ветеринары в Ростове спасли питона, проглотившего футболку.

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