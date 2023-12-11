Власти будут штрафовать местных жителей за гололед в Ростовской области

Также региональные чиновники напомнили о штрафах за несвоевременную уборку прилегающих территорий. Для физических лиц сумма взыскания составляет от 300 до трех тысяч рублей. Должностные лица могут выплатить до 30 тысяч рублей, а юридические — до 70 тысяч рублей.