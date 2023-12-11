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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Власти будут штрафовать местных жителей за гололед в Ростовской области

Власти будут штрафовать местных жителей за гололед в Ростовской области

11 декабря 2023, 13:07
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Власти будут штрафовать местных жителей за гололед в Ростовской области
В Ростовской области предусмотрены штрафы за несвоевременную уборку прилегающей территории от гололеда, заявили в правительстве региона.

После ледяного дождя в Ростовской области и заморозков на дорогах и тротуарах образовался гололед. Из-за ненадлежащей уборки он уже стал причиной травмирования нескольких людей.

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В правительстве региона напомнили об административной ответственности за игнорирование наледи на тротуарах и дорогах зимой. Следить за обработкой дорог и уборкой снега должны главы администраций.

Также региональные чиновники напомнили о штрафах за несвоевременную уборку прилегающих территорий. Для физических лиц сумма взыскания составляет от 300 до трех тысяч рублей. Должностные лица могут выплатить до 30 тысяч рублей, а юридические — до 70 тысяч рублей.

Ранее в Минздраве Ростовской области рассказали, как оказать первую помощь упавшему на льду. Там отметили, что в зоне риска находятся пожилые люди.

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