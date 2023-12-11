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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:22

Власти Ростова хотят отремонтировать еще один переход с исторической мозаикой

Власти Ростова хотят отремонтировать еще один переход с исторической мозаикой

11 декабря 2023, 12:20
Фото: 1MI
Власти Ростова хотят отремонтировать еще один переход с исторической мозаикой
В Ростове планируют отреставрировать еще один подземный переход с мозаичным панно, сообщила администрация города.

В Ростове ремонт мозаичных панно коснется и подземного перехода рядом с Музыкальным театром. Там располагается уникальная мозаика на космическую тематику. Власти города рассказали, что для реставрации панно уже разрабатывают проектную документацию.

Мозаика в этом переходе относится к числу объектов культурного наследия. Чиновники заверяют, что проектная документация для реставрации пройдет «обширный ряд экспертиз, в том числе и историко-культурную».

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До конца года власти планируют завершить разработку проекта. Сама же реставрация может начаться уже в 2024 году, если администрация найдет на это деньги.

Ранее сообщалось, что в Ростове собираются укрепить мозаичное панно в переходах до начала реставрации.

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