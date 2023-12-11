Власти Ростова хотят отремонтировать еще один переход с исторической мозаикой

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В Ростове ремонт мозаичных панно коснется и подземного перехода рядом с Музыкальным театром. Там располагается уникальная мозаика на космическую тематику. Власти города рассказали, что для реставрации панно уже разрабатывают проектную документацию.
Мозаика в этом переходе относится к числу объектов культурного наследия. Чиновники заверяют, что проектная документация для реставрации пройдет «обширный ряд экспертиз, в том числе и историко-культурную».
До конца года власти планируют завершить разработку проекта. Сама же реставрация может начаться уже в 2024 году, если администрация найдет на это деньги.
Ранее сообщалось, что в Ростове собираются укрепить мозаичное панно в переходах до начала реставрации.