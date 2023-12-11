Власти Ростова опровергли дефицит реагентов для борьбы с гололедом

Напомним, что в ночь на понедельник выпал ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в лед. Из-за травм от падений к медиками обратились 80 человек. В социальных сетях пользователи предположили, что у города не хватает реагентов для борьбы с гололедом.