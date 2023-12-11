Власти Ростова опровергли дефицит реагентов для борьбы с гололедом

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Напомним, что в ночь на понедельник выпал ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в лед. Из-за травм от падений к медиками обратились 80 человек. В социальных сетях пользователи предположили, что у города не хватает реагентов для борьбы с гололедом.
Марченко рассказал, что обработка дорог проводится каждый 3-4 часа, тротуары обрабатываются песком. А в самые сложные места добавляют соль.
«Ледяной дождь стал нештатной ситуацией, а реагент не успевает срабатывать, так как его накрывает водой и снова появляется корка льда. Создается впечатление, что тротуар скользкий и его не обрабатывали», — уточнил Марченко на размещенном городской администрации видео.
Он добавил, что есть проблема с обработкой территорий возле домов. В результате составили более 200 претензионных материалов на управляющие компании.