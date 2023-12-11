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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Власти рассказали, почему реагенты не помогают от гололеда в Ростове

Власти Ростова опровергли дефицит реагентов для борьбы с гололедом

11 декабря 2023, 14:28
Фото: Администрация Ростова
Власти рассказали, почему реагенты не помогают от гололеда в Ростове
В Ростове-на-Дону распределенные по городу реагенты накрывает водой и поэтому появляется гололед, сообщили директор департамента ЖКХ города Станислав Марченко.

Напомним, что в ночь на понедельник выпал ледяной дождь, превратив дороги и тротуары в лед. Из-за травм от падений к медиками обратились 80 человек. В социальных сетях пользователи предположили, что у города не хватает реагентов для борьбы с гололедом.

Марченко рассказал, что обработка дорог проводится каждый 3-4 часа, тротуары обрабатываются песком. А в самые сложные места добавляют соль.

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«Создается впечатление, что тротуар скользкий и его не обрабатывали», — уточнил Марченко на размещенном городской администрации видео.«Создается впечатление, что тротуар скользкий и его не обрабатывали», — уточнил Марченко на размещенном городской администрации видео.
«Создается впечатление, что тротуар скользкий и его не обрабатывали», — уточнил Марченко на размещенном городской администрации видео.
Фото: Администрация Ростова

«Ледяной дождь стал нештатной ситуацией, а реагент не успевает срабатывать, так как его накрывает водой и снова появляется корка льда. Создается впечатление, что тротуар скользкий и его не обрабатывали», — уточнил Марченко на размещенном городской администрации видео.

Он добавил, что есть проблема с обработкой территорий возле домов. В результате составили более 200 претензионных материалов на управляющие компании.

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