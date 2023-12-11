Водителя насмерть придавило кабиной фуры во время ремонта в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Происшествие случилось на дороге Котельниково — Песчанокопское, когда водитель автомобиля Sitrak двигался задним ходом. Делал он это на полосе, предназначенной для отдыха.
В результате автомобиль врезался в грузовик MAN, водитель которого занимался ремонтом под поднятой кабиной, которая в итоге опустилась. Второй автолюбитель в это время скрылся с места ДТП.
«Водителя MAN доставили в больницу, где он через некоторое время скончался. Второго автомобилиста разыскали и задержали», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее машину разорвало пополам после аварии в Ростовской области.