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Водителя насмерть придавило кабиной фуры во время ремонта в Ростовской области

Водителя насмерть придавило кабиной фуры во время ремонта в Ростовской области

11 декабря 2023, 04:59
Фото: 1MI
В Ростовской области произошла авария, во время которой водителя придавило кабиной грузовика, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось на дороге Котельниково — Песчанокопское, когда водитель автомобиля Sitrak двигался задним ходом. Делал он это на полосе, предназначенной для отдыха.

В результате автомобиль врезался в грузовик MAN, водитель которого занимался ремонтом под поднятой кабиной, которая в итоге опустилась. Второй автолюбитель в это время скрылся с места ДТП.

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«Водителя MAN доставили в больницу, где он через некоторое время скончался. Второго автомобилиста разыскали и задержали», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее машину разорвало пополам после аварии в Ростовской области.

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