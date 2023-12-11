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Выживальщик дал советы ростовчанам как справляться дома без электричества

Выживальщик дал советы ростовчанам, как справляться дома без электричества

11 декабря 2023, 15:01
Фото: pxhere
Выживальщик дал советы ростовчанам как справляться дома без электричества
Газовая походная плита должна быть в каждом доме, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский выживальщик Тимур Фаткулин.

Эксперт по выживанию в экстремальных условиях советует ростовчанам всегда держать заряженными один или несколько пауэрбанков.

«Так будет возможность продлить связь с близкими и будет легче пережить стресс. Для нашего общества с электричеством заканчивается все: возможность работать, готовить пищу, у некоторых даже водоснабжение в домах работает от электрических насосов», — рассказывает Тимур Фаткулин.

Обеспечить базовые потребности в пище, по мнению выживальщика, поможет походная газовая плита. Работает она от газовых баллонов, которые можно найти в продаже практически любом супермаркете.

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Однако если такой плиты дома нет, можно попробовать нагреть воду для чая подручным способом.

«Если повезло и водоснабжение работает без электричества, то можно согреть воду при помощи кипятка из-под крана. Принцип как у водяной бани. В бутылку наливаем питьевую воду и помещаем ее в емкость с водопроводным кипятком. Через 10-15 минут при поддержании постоянной температуры воды, согреется питьевая. На ней можно даже заварить лапшу», — советует выживальщик.

Тимур Фаткулин рекомендует ростовчанам запастись фонариками, батарейками и свечами. По его мнению, ледяные дожди могут нарушать работу электропередач неоднократно.

Ранее RostovGazeta писала о том, что авария оставила без электричества несколько улиц в Ростове-на-Дону.

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