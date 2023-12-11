Выживальщик дал советы ростовчанам, как справляться дома без электричества

«Если повезло и водоснабжение работает без электричества, то можно согреть воду при помощи кипятка из-под крана. Принцип как у водяной бани. В бутылку наливаем питьевую воду и помещаем ее в емкость с водопроводным кипятком. Через 10-15 минут при поддержании постоянной температуры воды, согреется питьевая. На ней можно даже заварить лапшу», — советует выживальщик.