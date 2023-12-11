Юрист Туслякова объяснила, как изменятся правила получения пособий в Ростове

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В наступающем году по всей стране изменятся правила получения социальных пособий. В частности, поменяется перечень доходов, учитываемых при определении среднедушевого дохода семьи. Учитываться будут только те суммы, которые граждане получили в денежной форме.
Кроме того при расчете нуждаемости станут учитывать только супругов, несовершеннолетних детей и детей, находящихся под его опекой или попечительством, а также детей-студентов в возрасте до 23 лет, если они обучаются в университете очно.
Также юрист Туслякова рассказала, что в 2024 году родители смогут получить ежемесячную выплату на ребенка с месяца его рождения. Для этого соответствующее заявление нужно подать за полгода до родов.
Ранее юрист Антон Габович рассказал о новом законе для ростовских школ. Он связан с запретом на пользование телефонами.