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Published Сегодня, 12:22

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Updated Сегодня, 12:24

Юрист Туслякова объяснила, как изменятся правила получения пособий в Ростове

Юрист Туслякова объяснила, как изменятся правила получения пособий в Ростове

11 декабря 2023, 12:22
Фото: Midjourney
Юрист Туслякова объяснила, как изменятся правила получения пособий в Ростове
В новом году в Ростовской области и других регионах России изменятся правила получения пособий, напомнила в интервью Life юрист Екатерина Туслякова.

В наступающем году по всей стране изменятся правила получения социальных пособий. В частности, поменяется перечень доходов, учитываемых при определении среднедушевого дохода семьи. Учитываться будут только те суммы, которые граждане получили в денежной форме.

Кроме того при расчете нуждаемости станут учитывать только супругов, несовершеннолетних детей и детей, находящихся под его опекой или попечительством, а также детей-студентов в возрасте до 23 лет, если они обучаются в университете очно.

Также юрист Туслякова рассказала, что в 2024 году родители смогут получить ежемесячную выплату на ребенка с месяца его рождения. Для этого соответствующее заявление нужно подать за полгода до родов.

Ранее юрист Антон Габович рассказал о новом законе для ростовских школ. Он связан с запретом на пользование телефонами.

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