Жители передвигаются по Ростову на коньках, пока в регион едут турецкие яйца

Одна из горожанок рассказала, что выехала из дома на коньках. Также другие ростовчане сообщили, что использовали сегодня утром коньки для передвижения по городу. Затруднений у них это не вызвало, так как тротуары и дороги по большей части до сих пор скованны наледью.