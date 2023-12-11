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Жители Ростова катаются по городу на коньках и ждут яиц из Турции

Жители передвигаются по Ростову на коньках, пока в регион едут турецкие яйца

11 декабря 2023, 17:11
Фото: Pxhere
Жители Ростова катаются по городу на коньках и ждут яиц из Турции
Жители Ростова из-за гололеда начали передвигаться по городу на коньках, тем временем городские власти решили отреставрировать еще одну уникальную мозаику в переходе, а Россельхознадзор разрешил поставлять в область яйца из Турции.

Турецкие яйца

Россельхознадзор сообщил, что разрешил поставки яиц из Турции в Ростовскую область и другие регионы РФ. Соответствующие разрешения еще 8 декабря получили 17 турецких предприятий. Ранее, в конце ноября, такие же разрешения были выданы другим производителям из Турции.

В Россельхознадзор заверяют, что ввоз яиц будет проходить после прохождения экспертиз на безопасность продукта.

Сколько будут стоить импортные яйца с учетом издержек на транспортировку, пока не ясно. Однако в самой Ростовской области яйца за год поднялись в цене на 45 рублей и сейчас стоят примерно 120 рублей.

В Россельхознадзор заверяют, что ввоз яиц будет проходить после прохождения экспертиз на безопасность продукта.В Россельхознадзор заверяют, что ввоз яиц будет проходить после прохождения экспертиз на безопасность продукта.
В Россельхознадзор заверяют, что ввоз яиц будет проходить после прохождения экспертиз на безопасность продукта.
Фото: 1MI
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На коньках по городу

Минувшей ночью в Ростове прошел ледяной дождь, а температура воздуха опустилась до минусовой. Из-за этого на дорогах и улицах города образовался гололед. Из-за плохой уборки города местные жители получили на льду травмы, также произошло несколько ДТП.

Одна из горожанок рассказала, что выехала из дома на коньках. Также другие ростовчане сообщили, что использовали сегодня утром коньки для передвижения по городу. Затруднений у них это не вызвало, так как тротуары и дороги по большей части до сих пор скованны наледью.

Одна из горожанок рассказала, что выехала из дома на коньках.Одна из горожанок рассказала, что выехала из дома на коньках.
Одна из горожанок рассказала, что выехала из дома на коньках.
Фото: rostovgazeta.ru
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Ремонт еще одного ценного панно

Администрация Ростова сообщила, что планирует взяться за реставрацию еще одного мозаичного панно в подземном переходе рядом с Музыкальным театром. Там расположена уникальная мозаика на космическую тематику.

Предмет туристической гордости является также и объектом культурного наследия. Чиновники заверяют, что отреставрировать панно их попросили сами горожане, а потому власти уже разрабатывают необходимую проектную документацию. Она, по словам властей, пройдет «обширный ряд экспертиз, в том числе и историко-культурную».

Администрация Ростова сообщила, что планирует взяться за реставрацию еще одного мозаичного панно в подземном переходе рядом с Музыкальным театром.Администрация Ростова сообщила, что планирует взяться за реставрацию еще одного мозаичного панно в подземном переходе рядом с Музыкальным театром.
Администрация Ростова сообщила, что планирует взяться за реставрацию еще одного мозаичного панно в подземном переходе рядом с Музыкальным театром.
Фото: Pxhere

Проект обещают довести до конца в этом году. Однако сами ремонтные работы начнутся лишь в следующем году, если власти найдут на это необходимые финансы.

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