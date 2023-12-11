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Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

Жители поселка Таловый в Шахтах пожаловались на отсутствие питьевой воды

Жители поселка Таловый в Шахтах несколько дней сидят без холодной воды

11 декабря 2023, 17:11
Фото: 1MI
Жители поселка Таловый в Шахтах пожаловались на отсутствие питьевой воды

Жители поселка Таловый в Шахтах пожаловались на отсутствие питьевой воды

В редакцию RostovGazeta обратились жители поселка Таловый в Шахтах Ростовской области. Люди жалуются на отсутствие холодной воды в кранах на протяжении шести суток.

Жители поселка Таловый в Шахтах возмущаются, что из-за отсутствия воды на протяжении нескольких дней, они не могут приготовить покушать и даже, банально — смыть унитаз.

«Воду вчера вечером дали, но сегодня с утра ее снова не было. Я успела набрать про запас, но постирать ничего не успела», — отмечает местная жительница, не пожелавшая публиковать свое имя.

Люди жалуются, что в магазинах бутилированную питьевую воду всю разобрали. Да и далеко не у всех есть деньги ее покупать.

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В приемной шахтинского филиала Водоканала корреспондента RostovGazeta перенаправили в диспетчерскую. Однако там на звонок никто не отвечал. Только робот автоматически повторял, что все операторы заняты. Повторное обращение в приемную помогло разъяснить ситуацию.

«Это после остановки вода еще не до конца дошла», — сообщили в Водоканале.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области чаще, чем в других регионах, умирают из-за плохого качества воды.

В Ростовской области чаще, чем в других регионах, умирают из-за плохого качества воды
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