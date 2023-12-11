Жители поселка Таловый в Шахтах несколько дней сидят без холодной воды

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Жители поселка Таловый в Шахтах возмущаются, что из-за отсутствия воды на протяжении нескольких дней, они не могут приготовить покушать и даже, банально — смыть унитаз.
«Воду вчера вечером дали, но сегодня с утра ее снова не было. Я успела набрать про запас, но постирать ничего не успела», — отмечает местная жительница, не пожелавшая публиковать свое имя.
Люди жалуются, что в магазинах бутилированную питьевую воду всю разобрали. Да и далеко не у всех есть деньги ее покупать.
В приемной шахтинского филиала Водоканала корреспондента RostovGazeta перенаправили в диспетчерскую. Однако там на звонок никто не отвечал. Только робот автоматически повторял, что все операторы заняты. Повторное обращение в приемную помогло разъяснить ситуацию.
«Это после остановки вода еще не до конца дошла», — сообщили в Водоканале.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области чаще, чем в других регионах, умирают из-за плохого качества воды.