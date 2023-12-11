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Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Голубев объяснил, почему не все были готовы к гололеду в Ростовской области

«Зима пришла неожиданно»: Голубев объяснил, почему на Дону не все готовы к гололеду

11 декабря 2023, 16:27
Фото: 1MI
Голубев объяснил, почему не все были готовы к гололеду в Ростовской области

Голубев объяснил, почему не все оказались готовы к гололеду в Ростовской области

Коммунальные и дорожные службы могли бы выучить уроки прошлых зим и заранее подготовиться к гололеду, заявил в эфире передачи «О главном» губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Ростовской области минувшей ночью прошел ледяной дождь, а температура воздуха упала до минуса. Из-за этого в регионе образовался гололед. Его недостаточная обработка привела к травмированию местных жителей и нескольким авариям.

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Губернатор Василий Голубев заявил, что коммунальные и дорожные службы должны были подготовиться к ухудшению погоды заранее, к тому же ситуация с гололедом повторяется в регионе не первый год.

«Есть над чем в очередной раз задуматься. Как и иногда зима пришла неожиданно. Вот такое ощущение, что она в прошлом году „ожиданно“ пришла. Все то же самое. А реакция должна быть необычная, необычно быстрая», — говорит Голубев.

Напомним, штормовое предупреждение из-за гололеда объявили в Ростовской области на 12 декабря.

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