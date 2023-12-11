«Зима пришла неожиданно»: Голубев объяснил, почему на Дону не все готовы к гололеду

«Есть над чем в очередной раз задуматься. Как и иногда зима пришла неожиданно. Вот такое ощущение, что она в прошлом году „ожиданно“ пришла. Все то же самое. А реакция должна быть необычная, необычно быстрая», — говорит Голубев.