«Зима пришла неожиданно»: Голубев объяснил, почему на Дону не все готовы к гололеду

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В Ростовской области минувшей ночью прошел ледяной дождь, а температура воздуха упала до минуса. Из-за этого в регионе образовался гололед. Его недостаточная обработка привела к травмированию местных жителей и нескольким авариям.
Губернатор Василий Голубев заявил, что коммунальные и дорожные службы должны были подготовиться к ухудшению погоды заранее, к тому же ситуация с гололедом повторяется в регионе не первый год.
«Есть над чем в очередной раз задуматься. Как и иногда зима пришла неожиданно. Вот такое ощущение, что она в прошлом году „ожиданно“ пришла. Все то же самое. А реакция должна быть необычная, необычно быстрая», — говорит Голубев.
Напомним, штормовое предупреждение из-за гололеда объявили в Ростовской области на 12 декабря.