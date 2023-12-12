Академик РАН рассказал о важности производства мяса крупного рогатого скота

Лачуга отметил, что в советское время коровы использовались и для молока, и для мяса, что обеспечивало высокий уровень производства говядины и телятины. Однако в настоящее время объем производства мяса КРС в России снизился до 1,62 млн тонн, что в 2,7 раза ниже уровня 1990 года, пишет ИА RuNews24.ru.