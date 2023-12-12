Академик РАН рассказал о важности производства мяса крупного рогатого скота

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Лачуга отметил, что в советское время коровы использовались и для молока, и для мяса, что обеспечивало высокий уровень производства говядины и телятины. Однако в настоящее время объем производства мяса КРС в России снизился до 1,62 млн тонн, что в 2,7 раза ниже уровня 1990 года, пишет ИА RuNews24.ru.
Профессор подчеркнул, что говядина занимает одно из первых мест по полезности в ряду мясной продукции, так как содержит гемоглобин, который несет большую пользу здоровью. Он также подчеркнул важность говядины, особенно для северных стран.
Лачуга заявил о взаимосвязи между производством мяса и молока, подчеркнув, что уменьшение потребления молока не означает, что население получает достаточно высококачественных молочных продуктов. Он предостерег от снижения потребления молока, не уделяя внимания его качеству.
Академик привел статистику, указывая на недостаточное потребление молока и кисломолочных продуктов, что может отрицательно сказаться на здоровье населения. Он подчеркнул необходимость увеличения поголовья скота и развития высокоинтенсивного производства молока и мяса для удовлетворения потребностей населения.