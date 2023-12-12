Аксайская районная больница осталась без света

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Напомним, что из-за непогоды без электричества остались 13 районов Ростовской области. В том числе и города — частично Ростов и Аксай.
Отсутствует уже несколько часов свет и в больнице Аксайского района.
«Но больница справляется, у нас есть автономные генераторы», — подчеркнули в ЦРБ.
Ранее эксперт по выживанию в экстремальных условиях дал советы ростовчанам, как справляться дома без электричества. Прежде всего, для этого необходимая походная газовая плита.
Также, «выживальщик» рекомендует запастись фонариками, батарейками и свечами. Ведь, по его словам, ледяные дожди могут неоднократно нарушать работу линий электропередач.