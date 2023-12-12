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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Аксайская районная больница осталась без света

Аксайская районная больница осталась без света

12 декабря 2023, 11:33
Фото: Kostaz Karelin / Карты Гугл
Аксайская районная больница осталась без света
Свет в больнице отсутствует уже несколько часов, сообщили корреспонденту RostovGazeta в ЦРБ Аксайского района Ростовской области.

Напомним, что из-за непогоды без электричества остались 13 районов Ростовской области. В том числе и города — частично Ростов и Аксай.

Отсутствует уже несколько часов свет и в больнице Аксайского района.

«Но больница справляется, у нас есть автономные генераторы», — подчеркнули в ЦРБ.

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Ранее эксперт по выживанию в экстремальных условиях дал советы ростовчанам, как справляться дома без электричества. Прежде всего, для этого необходимая походная газовая плита.

Также, «выживальщик» рекомендует запастись фонариками, батарейками и свечами. Ведь, по его словам, ледяные дожди могут неоднократно нарушать работу линий электропередач.

Выживальщик дал советы ростовчанам, как справляться дома без электричества
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