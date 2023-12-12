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Алексей Логвиненко собирает ночное совещание из-за непогоды в Ростове

Алексей Логвиненко собирает ночное совещание оперштаба в Ростове

12 декабря 2023, 18:12
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Алексей Логвиненко собирает ночное совещание из-за непогоды в Ростове
В Ростове проведут ночное заседание штаба из-за природного катаклизма, об этом объявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Алексей Логвиненко рассказал, что в Ростове провели заседание оперштаба по ликвидации последствий непогоды. Так в частности рабочие продолжили обработку города противогололедными реагентами, к ликвидации последствий непогоды привлекли 112 единиц спецтехники и более 700 дворников.

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Кроме того, продолжают идти работы по восстановлению электро- и теплоснабжения жителей Первомайского и Пролетарского районов Ростова.

«Для подведения промежуточных итогов и корректировки планов по обработке города очередное заседание штаба назначил на 00.00 мск», — добавил Алексей Логвиненко.

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