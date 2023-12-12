Алексей Логвиненко собирает ночное совещание оперштаба в Ростове

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Алексей Логвиненко рассказал, что в Ростове провели заседание оперштаба по ликвидации последствий непогоды. Так в частности рабочие продолжили обработку города противогололедными реагентами, к ликвидации последствий непогоды привлекли 112 единиц спецтехники и более 700 дворников.
Кроме того, продолжают идти работы по восстановлению электро- и теплоснабжения жителей Первомайского и Пролетарского районов Ростова.
«Для подведения промежуточных итогов и корректировки планов по обработке города очередное заседание штаба назначил на 00.00 мск», — добавил Алексей Логвиненко.