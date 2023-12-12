Алексей Логвиненко собирает ночное совещание оперштаба в Ростове

Алексей Логвиненко рассказал, что в Ростове провели заседание оперштаба по ликвидации последствий непогоды. Так в частности рабочие продолжили обработку города противогололедными реагентами, к ликвидации последствий непогоды привлекли 112 единиц спецтехники и более 700 дворников.