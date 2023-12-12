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Published Сегодня, 18:57

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Более 180 тысяч человек остаются без света в Ростовской области из-за обледенения

Более 180 тысяч человек остаются без света в Ростовской области из-за обледенения

12 декабря 2023, 18:57
Фото: 1MI
Более 180 тысяч человек остаются без света в Ростовской области из-за обледенения

Голубев назвал сложной ситуацию с электроснабжением в Ростовской области

В Ростовской области из-за ледяного дождя без электроснабжения находятся более 180 тысяч человек, сообщил губернатор Василий Голубев, добавив, что ситуация сложная.

Губернатор назвал ситуацию с отключениями электроэнергии в Ростовской области сложной. На 21.00 мск более 180 тысяч человек в городах Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Неклиновский, Азовский, Каменский и других районах остались без электричества.

Введен режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону, Аксай и Белокалитвинском районе.

Компания «Россети» привлекла более 20 бригад из соседних регионов для аварийных работ. В общей сложности задействовано 163 бригады, аварию устраняют с 504 работника и 192 единицы техники.

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Для обеспечения энергоснабжения котельных и социальных объектов временно подключены резервные источники энергии.

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются и будут проводиться круглосуточно до полного устранения отключений», — сообщил Голубев.

11 и 12 декабря регион накрыло ледяным дождем, коркой льда покрылись дороги и тротуары, к медикам с травмами после падений обратились более 300 человек. Также из-за ледяного дождя произошла авария на электросети в Аксайском районе. В Ростове без света и тепла остаются около 200 домов и семь школ.

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