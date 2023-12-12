Более 180 тысяч человек остаются без света в Ростовской области из-за обледенения

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Губернатор назвал ситуацию с отключениями электроэнергии в Ростовской области сложной. На 21.00 мск более 180 тысяч человек в городах Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Неклиновский, Азовский, Каменский и других районах остались без электричества.
Введен режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону, Аксай и Белокалитвинском районе.
Компания «Россети» привлекла более 20 бригад из соседних регионов для аварийных работ. В общей сложности задействовано 163 бригады, аварию устраняют с 504 работника и 192 единицы техники.
Для обеспечения энергоснабжения котельных и социальных объектов временно подключены резервные источники энергии.
«Аварийно-восстановительные работы продолжаются и будут проводиться круглосуточно до полного устранения отключений», — сообщил Голубев.
11 и 12 декабря регион накрыло ледяным дождем, коркой льда покрылись дороги и тротуары, к медикам с травмами после падений обратились более 300 человек. Также из-за ледяного дождя произошла авария на электросети в Аксайском районе. В Ростове без света и тепла остаются около 200 домов и семь школ.