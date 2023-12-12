Более 180 тысяч человек остаются без света в Ростовской области из-за обледенения

11 и 12 декабря регион накрыло ледяным дождем, коркой льда покрылись дороги и тротуары, к медикам с травмами после падений обратились более 300 человек. Также из-за ледяного дождя произошла авария на электросети в Аксайском районе. В Ростове без света и тепла остаются около 200 домов и семь школ.