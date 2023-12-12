Более 270 школ в Ростовской области закрыли из-за гололеда

Posted 12 декабря 2023, 08:46
Published 12 декабря 2023, 08:46
Modified 12 декабря 2023, 08:48
Updated 12 декабря 2023, 08:48
Он рассказал, что поручил главам администраций городов и районов принять меры для очистки от наледи или обработки дорог. Из-за плохой погоды в регионе не будут подвозить школьников до 277 образовательных учреждений.
«Обучение будет проводиться в различных форматах: дистанционное или самостоятельная подготовка. В некоторых школах занятия перенесены на субботу», — рассказал губернатор.
Причиной является гололед, появившийся после ледяного дождя и ставший причиной критики от местных жителей. Только в одном Ростове травмы получили десятки человек и обратились в травмпункты.
Власти объяснили, что реагенты справились на дорогах, а на тротуарах их накрыло коркой льда.