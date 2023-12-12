rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Дорожные ограничения в центре Ростова продлили до 10 февраля

Дорожные ограничения в центре Ростова продлили до 10 февраля

12 декабря 2023, 08:47
Фото: rostov-gorod.ru
Дорожные ограничения в центре Ростова продлили до 10 февраля
В Ростове ограничения на движение транспорта на центральных улицах будет действовать до начала февраля, сообщили в администрации города.

В Ростове продолжат действовать некоторые дорожные ограничения в центре. Их продлили до 10 февраля.

Речь идет об ограничении движения на Пушкинской, рядом с домом №97. Не смогут до февраля водители и проехать рядом с домом №98 на улице Горького, расположенном неподалеку. Там сейчас проходит строительство нового ЖК.

Речь идет об ограничении движения на Пушкинской, рядом с домом №97. Не смогут до февраля водители и проехать рядом с домом №98 на улице Горького, расположенном неподалеку.Речь идет об ограничении движения на Пушкинской, рядом с домом №97. Не смогут до февраля водители и проехать рядом с домом №98 на улице Горького, расположенном неподалеку.
Речь идет об ограничении движения на Пушкинской, рядом с домом №97. Не смогут до февраля водители и проехать рядом с домом №98 на улице Горького, расположенном неподалеку. Речь идет об ограничении движения на Пушкинской, рядом с домом №97. Не смогут до февраля водители и проехать рядом с домом №98 на улице Горького, расположенном неподалеку.
Речь идет об ограничении движения на Пушкинской, рядом с домом №97. Не смогут до февраля водители и проехать рядом с домом №98 на улице Горького, расположенном неподалеку.
Фото: Яндекс.Карты
Движение ограничат в части Ростова-на-Дону до конца года
Узнать подробнее

Ограничения планировали снять еще 15 декабря, однако возведение объекта затянулось.

Напомним, со 2 декабря в Ростове ограничили движение по восьми улицам. Действовать правила будут, как минимум, до конца года.

Читайте также:
В Ростове до конца года ограничат движение по восьми улицам со 2 декабряДо 16 декабря в Ростове по нескольким улицам ограничат движение транспортаКакие есть дорожные знаки для водителей с пояснениями
#Город#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчане опустошили полки с яйцами по 200 рублей в магазинах
Сегодня, 05:36
Эксперт рассказал, почему школы отцовства не заменят семьеведение в Ростове
Сегодня, 07:10
Два человека сгорели заживо, пытаясь потушить пожар в Батайске
Сегодня, 06:43
В Ростове-на-Дону взлетели цены на такси из-за гололеда 12 декабря
Сегодня, 06:42
Власти Ростова заявили, что потратили на борьбу с наледью 500 тонн реагентов
Сегодня, 06:26
Режим повышенной готовности впервые объявили в Ростове из-за сильного гололеда
Сегодня, 07:28