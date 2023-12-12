Дорожные ограничения в центре Ростова продлили до 10 февраля

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В Ростове продолжат действовать некоторые дорожные ограничения в центре. Их продлили до 10 февраля.
Речь идет об ограничении движения на Пушкинской, рядом с домом №97. Не смогут до февраля водители и проехать рядом с домом №98 на улице Горького, расположенном неподалеку. Там сейчас проходит строительство нового ЖК.
Ограничения планировали снять еще 15 декабря, однако возведение объекта затянулось.
Напомним, со 2 декабря в Ростове ограничили движение по восьми улицам. Действовать правила будут, как минимум, до конца года.