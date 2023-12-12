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Published Сегодня, 06:43

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Два человека сгорели заживо при попытке потушить пожар в Батайске

Два человека сгорели заживо, пытаясь потушить пожар в Батайске

12 декабря 2023, 06:43
Фото: МЧС по Ростовской области
Два человека сгорели заживо при попытке потушить пожар в Батайске
Два человека сгорели в здании, где произошел пожар, в СНТ «Донская Чаша» в Батайске, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Пожарным поступил сигнал о возгорании в понедельник днем, 11 декабря. Когда пожарные прибыли на место почти все здание было в огне.

По предварительным данным, пожар начался из-за аварийного режима работы электропроводки. Жертвами пожара стали мужчина и женщина. Они хотели самостоятельно потушить возгорание и не вызвали пожарных.

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Видео: МЧС по Ростовской области

Для тушения пожара были вызваны пять единиц техники. Его тушили 22 человека. Площадь пожара после его ликвидации составила 200 квадратных метров.

Ранее в Ростове произошел пожар в доходном доме купцов Парамоновых. В здании загорелся мусор. Это уже второй пожар в старинном доме за последние 2 месяца.

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