Два человека сгорели заживо, пытаясь потушить пожар в Батайске

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Пожарным поступил сигнал о возгорании в понедельник днем, 11 декабря. Когда пожарные прибыли на место почти все здание было в огне.
По предварительным данным, пожар начался из-за аварийного режима работы электропроводки. Жертвами пожара стали мужчина и женщина. Они хотели самостоятельно потушить возгорание и не вызвали пожарных.
Для тушения пожара были вызваны пять единиц техники. Его тушили 22 человека. Площадь пожара после его ликвидации составила 200 квадратных метров.
Ранее в Ростове произошел пожар в доходном доме купцов Парамоновых. В здании загорелся мусор. Это уже второй пожар в старинном доме за последние 2 месяца.