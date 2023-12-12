Экологическая ситуация в Норильске стала лучше после запуска «Серной программы»

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
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Updated Сегодня, 13:50
ТАСС пишет, что встреча проходила в формате видеоконференции. Глава государства поинтересовался у одной из жительниц Норильска о состоянии экологии в городе. Женщина ответила, что все хорошо. После этого Владимир Путин отметил, что все хорошо не бывает, но, как докладывают, предприятия стали больше вкладывать в оборудование для очистки воздуха, и это позволило улучшить общие показатели. Президент добавил, что еще нужно многое сделать, но в целом все двигается в правильном направлении.
Отмечается, что компания «Норникель» в Красноярском крае приняла решение действовать сразу по нескольким экологическим фронтам. Во-первых, предприятие сократило выбросы вредных веществ в атмосферу, закрыв старый никелевый завод в Красноярском крае в 2016 году. При этом они продолжили производство продукции, перераспределив ее производство на другие площадки за пределами городской черты. Благодаря этим мерам удалось снизить объемы загрязнения воздуха в самом Норильске на 30%.
Кроме того, в крае начали использовать новый метод очистки воздуха, который заключается в улавливании и переработке диоксида серы в серную кислоту. Полученное вещество затем нейтрализуется с помощью известняка, в результате чего получается безопасное и экологически нейтральное вещество — гипс. Этот проект назвали «Серной программой», и он входит в федеральный проект «Чистый воздух».
Осенью текущего года «Серную программу» в Норильске Красноярского края запустили на Надеждинском металлургическом заводе, что позволит сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 20% в текущем году и на 45% в следующем году, что поможет снизить проблему загрязнения воздуха в регионе.
Глава компании «Норникель» Владимир Потанин отметил, что проект по улучшению экологии Красноярского края не прекратили даже после введения антироссийских санкций.