Экологическая ситуация в Норильске стала лучше после запуска «Серной программы»

ТАСС пишет, что встреча проходила в формате видеоконференции. Глава государства поинтересовался у одной из жительниц Норильска о состоянии экологии в городе. Женщина ответила, что все хорошо. После этого Владимир Путин отметил, что все хорошо не бывает, но, как докладывают, предприятия стали больше вкладывать в оборудование для очистки воздуха, и это позволило улучшить общие показатели. Президент добавил, что еще нужно многое сделать, но в целом все двигается в правильном направлении.