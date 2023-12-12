Эксперт рассказал, почему школы отцовства не заменят семьеведение в Ростове

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Напомним, что в Совете Федерации прозвучала идея о создании школы отцовства, которая может стать альтернативой новому школьному предмету «семьеведение».
Причиной необходимости создания школы отцовства называли тот факт, что женщины из-за мягкости не в силах полноценно воспитать из мальчика мужчину. Поэтому нужно просить мужчин организовывать школы отцовства.
«Поправки в Конституцию в 2020 году усилили защиту отцовства. Мы расцениваем это исключительно положительно», — отмечает Владимир Гайворонский.
Однако, как разъясняет спикер, год назад в Ростове появилось общественное объединение — Совет отцов.
«Допускать, чтобы занятия в школах вели отцы — мужчины без педагогического образования, я считаю, нельзя. Мы уже обсуждали необходимость появления в школах уроков „семьеведения“. Но их должны проводить исключительно учителя», — делится мнением собеседник.