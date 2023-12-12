Эксперт рассказал, почему школы отцовства не заменят семьеведение в Ростове

«Допускать, чтобы занятия в школах вели отцы — мужчины без педагогического образования, я считаю, нельзя. Мы уже обсуждали необходимость появления в школах уроков „семьеведения“. Но их должны проводить исключительно учителя», — делится мнением собеседник.