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Эксперт рассказал, почему школы отцовства не заменят семьеведение в Ростове

Эксперт рассказал, почему школы отцовства не заменят семьеведение в Ростове

12 декабря 2023, 07:10
Фото: Midjourney
Эксперт рассказал, почему школы отцовства не заменят семьеведение в Ростове
Задумка создавать «Школы отцовства» неплохая. Но допускать мужчин без педагогического образования вести уроки в школах Ростова не стоит, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что в Совете Федерации прозвучала идея о создании школы отцовства, которая может стать альтернативой новому школьному предмету «семьеведение».

Причиной необходимости создания школы отцовства называли тот факт, что женщины из-за мягкости не в силах полноценно воспитать из мальчика мужчину. Поэтому нужно просить мужчин организовывать школы отцовства.

«Поправки в Конституцию в 2020 году усилили защиту отцовства. Мы расцениваем это исключительно положительно», — отмечает Владимир Гайворонский.

Однако, как разъясняет спикер, год назад в Ростове появилось общественное объединение — Совет отцов.

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«Допускать, чтобы занятия в школах вели отцы — мужчины без педагогического образования, я считаю, нельзя. Мы уже обсуждали необходимость появления в школах уроков „семьеведения“. Но их должны проводить исключительно учителя», — делится мнением собеседник.

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