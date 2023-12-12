Еще 77 семей в Сахалинской области получили новые квартиры вместо аварийного жилья

«Это прекрасное событие для нас всех — ввод в эксплуатацию нового многоквартирного дома. Хочу напомнить, что Сахалинская область — первый регион России, который закончил прошлую программу, где жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года досрочно, и первым приступил к реализации новой программы переселения. Мне очень приятно видеть счастливые лица людей, которые наконец-то переезжают из аварийного жилья в благоустроенные квартиры. От лица губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко я хочу пожелать вам всего самого доброго, чтобы ваш дом был наполнен теплом и уютом», — обратился к новоселам Сергей Олонцев.