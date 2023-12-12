Фонд целевого капитала ДГТУ получил от ВТБ 3 млн рублей

Posted 12 декабря, 10:40
Published 12 декабря, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Средства были переданы на очередном заседании Попечительского совета ДГТУ и будут потрачены на устойчивое развитие науки и поддержку молодых ученых вуза.
Первый фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ» был создан более десяти лет назад, Основной его функцией было финансирование научно-исследовательской деятельности университета, оказание социальной поддержки сотрудников и студентов, а также укрепление материально-технической базы ДГТУ. С тех пор фонд постоянно трудится на благо развития донской науки.
Договор пожертвования новых средств утвердил председатель правления фонда, ректор ДГТУ Бесарионом Месхи. Документ подписали исполнительный директор фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» Светлана Соколова и и. о. вице-президента филиала банка ВТБ в Ростове-на-Дону Максим Алексеев.
Представитель банка отметил, что целевой капитал станет стабильным источником финансирования проектной деятельности и развития ключевого инженерного вуза Юга России,
— Это вклад банка в повышение качества научно-кадрового потенциала опорного университета Ростовской области и усиление конкурентоспособности нашей страны, — сказал Максим Алексеев.
По решению правления фонда, полученные от ВТБ средства пойдут на диверсификацию целевого капитала, что в текущих экономических условиях обеспечит фонду более стабильный доход.
По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, банк ВТБ более семи лет входит в число стратегических партнеров университета.
— ВТБ регулярно учавствует в софинансировании грантовых программ, реализации совместных образовательных проектов и программ стажировок, а также оказывает поддержку студенческим инициативам. Формирование второго целевого капитала откроет для ДГТУ новые возможности в продвижении идей и проектов наших молодых талантов и ученых, позволит активней поддерживать профессорско-преподавательский состав, курирующий стратегические проекты, а также создавать учебную инфраструктуру для их реализации, — пояснил Бесарион Месхи.