Фонд целевого капитала ДГТУ получил от ВТБ 3 млн рублей

Первый фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ» был создан более десяти лет назад, Основной его функцией было финансирование научно-исследовательской деятельности университета, оказание социальной поддержки сотрудников и студентов, а также укрепление материально-технической базы ДГТУ. С тех пор фонд постоянно трудится на благо развития донской науки.