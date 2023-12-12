Где купить елку в Ростове и сколько они стоят: все адреса елочных базаров

В Ростове открылись елочные базары, где можно приобрести главный символ Нового года и другие аксессуары к празднику. Торговые площадки находятся как на городских территориях, так и на частных участках. Кроме того, приобрести новогодние товары можно в торговых центрах и крупных гипермаркетах.