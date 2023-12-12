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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Где купить елку в Ростове и сколько они стоят: все адреса елочных базаров

Где купить елку в Ростове и сколько они стоят: все адреса елочных базаров

12 декабря 2023, 07:34
Фото: rostovgazeta.ru
Где купить елку в Ростове и сколько они стоят: все адреса елочных базаров

В Ростове-на-Дону назвали адреса елочных базаров в декабре

В Ростове-на-Дону открыли точки по продаже новогодних елок. Где их можно купить и сколько они стоят, в материале RostovGazeta.

Елочные базары в Ростове

В Ростове открылись елочные базары, где можно приобрести главный символ Нового года и другие аксессуары к празднику. Торговые площадки находятся как на городских территориях, так и на частных участках. Кроме того, приобрести новогодние товары можно в торговых центрах и крупных гипермаркетах.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказывал, что приоритетом является безопасность горожан, поэтому власти взяли под контроль соблюдение правил торговли. Владельцам незаконных торговых точек и продавцам без необходимых документов грозит административная ответственность.

«Такая организация работы обеспечит удобство для потребителей и предпринимателей. Она также поможет сохранить праздничное настроение», — рассказывал Алексей Логвиненко.

«Такая организация работы обеспечит удобство для потребителей и предпринимателей. Она также поможет сохранить праздничное настроение», — рассказывал Алексей Логвиненко.«Такая организация работы обеспечит удобство для потребителей и предпринимателей. Она также поможет сохранить праздничное настроение», — рассказывал Алексей Логвиненко.
«Такая организация работы обеспечит удобство для потребителей и предпринимателей. Она также поможет сохранить праздничное настроение», — рассказывал Алексей Логвиненко.
Фото: rostovgazeta.ru

Адреса елочных базаров

По информации «Комсомольской правды», в центре города купить елки можно по следующим адресам:

  1. улице Максима Горького, 159;
  2. проспекту Ворошиловский, 105;
  3. площади Карла Маркса (справа от памятника К. Марксу);

В северном микрорайоне елочные базары находятся на пересечении Волкова и Космонавтов, улицах Добровольского, 20, 30, Волкова, 2, проспектах Ленина, 125, 127 и Космонавтов, 6.

Издание уточнило что в западном микрорайоне елочные базары открылись на:

  1. площади Рабочая, 1;
  2. проспекте Стачки, 23/48;
  3. улице 2-я Краснодарская, 135 а;
  4. Маршала Жукова, 36/5;
  5. Зорге, 39;
  6. Зорге — пр. Стачки;
  7. 2-я Краснодарская, 159;
  8. Коммунистический, 27, 42;
  9. 2-я Краснодарская — Аллея Роз;

Кроме того, елки можно купить на проспекте Михаила Нагибина, 19 и улице Таганрогская, 116.

Адреса елочных базаров в РостовеАдреса елочных базаров в Ростове
Адреса елочных базаров в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Сколько стоит елка в Ростове

Сосна обойдется от 700 до 3,5 тысячи рублей в зависимости от высоты, стоимость ели начинается от 900 рублей, пихты — от 800 до 4,5 тысячи рублей. Елочные украшения можно купить от 200 до 600 рублей за штуку.

Ранее губернатор Ростовской области рассказал, как отмечает Новый год.

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