Где купить елку в Ростове и сколько они стоят: все адреса елочных базаров

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В Ростове открылись елочные базары, где можно приобрести главный символ Нового года и другие аксессуары к празднику. Торговые площадки находятся как на городских территориях, так и на частных участках. Кроме того, приобрести новогодние товары можно в торговых центрах и крупных гипермаркетах.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказывал, что приоритетом является безопасность горожан, поэтому власти взяли под контроль соблюдение правил торговли. Владельцам незаконных торговых точек и продавцам без необходимых документов грозит административная ответственность.
«Такая организация работы обеспечит удобство для потребителей и предпринимателей. Она также поможет сохранить праздничное настроение», — рассказывал Алексей Логвиненко.
По информации «Комсомольской правды», в центре города купить елки можно по следующим адресам:
В северном микрорайоне елочные базары находятся на пересечении Волкова и Космонавтов, улицах Добровольского, 20, 30, Волкова, 2, проспектах Ленина, 125, 127 и Космонавтов, 6.
Издание уточнило что в западном микрорайоне елочные базары открылись на:
Кроме того, елки можно купить на проспекте Михаила Нагибина, 19 и улице Таганрогская, 116.
Сосна обойдется от 700 до 3,5 тысячи рублей в зависимости от высоты, стоимость ели начинается от 900 рублей, пихты — от 800 до 4,5 тысячи рублей. Елочные украшения можно купить от 200 до 600 рублей за штуку.
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