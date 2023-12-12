rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Климатолог Иошпа предупредил дончан о суровой зиме в Ростовской области

Климатолог Иошпа предупредил дончан о суровой зиме в Ростовской области

12 декабря 2023, 16:45
Фото: rostovgazeta.ru
Климатолог Иошпа предупредил дончан о суровой зиме в Ростовской области
В Ростовской области прогнозируют суровую и холодную зиму, об этом заявил климатолог Александр Иошпа.

Последние несколько дней в Ростовской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, в различных районах Ростовской области наблюдают ледяные ливни, гололед, мокрый снег и штормовой ветер.

Газета «Молот» со ссылкой на прогноз климатолога Александра Иошпы объявила, что уже этой зимой дончан ожидает непривычно холодная погода, которая продержится до марта.

В травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за гололеда
Узнать подробнее

По словам специалиста, уже сейчас специалисты замечают тенденцию к более холодным и суровым зимам с продолжительными заморозками с ноября по март. Причиной этого специалист назвал юго-западные потоки воздуха, которые приносят в Ростовскую область влагу и похолодание.

Напомним, ранее климатолог Иошпа заявил, что извержение вулкана в Исландии может привести к суровым морозам.

Читайте также:
«Зима пришла неожиданно»: Голубев объяснил, почему на Дону не все готовы к гололедуСезон заморозков и снегопадов начнется в Ростове-на-Дону с 7 декабряКакая будет зима — точный прогноз погоды в Ростове
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Погода#Прогноз#Последние новости Ростова на сегодня#Зима#Гололед#Прогноз погоды в Ростовской области#Ростов#Климатолог#Штормовой ветер#Заморозки#Происшествия
Подпишитесь
Ростовскую область сковало льдом и погрузило во тьму из-за буйства непогоды
Сегодня, 14:28
Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабря
Сегодня, 14:06
Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу
Сегодня, 13:28
В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда
Сегодня, 13:14
«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках
Сегодня, 12:28
Под ёлочку. Можно ли взять ипотеку до Нового года?
Сегодня, 11:09