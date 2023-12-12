Климатолог Иошпа предупредил дончан о суровой зиме в Ростовской области

По словам специалиста, уже сейчас специалисты замечают тенденцию к более холодным и суровым зимам с продолжительными заморозками с ноября по март. Причиной этого специалист назвал юго-западные потоки воздуха, которые приносят в Ростовскую область влагу и похолодание.