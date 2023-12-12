Климатолог Иошпа предупредил дончан о суровой зиме в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Последние несколько дней в Ростовской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, в различных районах Ростовской области наблюдают ледяные ливни, гололед, мокрый снег и штормовой ветер.
Газета «Молот» со ссылкой на прогноз климатолога Александра Иошпы объявила, что уже этой зимой дончан ожидает непривычно холодная погода, которая продержится до марта.
По словам специалиста, уже сейчас специалисты замечают тенденцию к более холодным и суровым зимам с продолжительными заморозками с ноября по март. Причиной этого специалист назвал юго-западные потоки воздуха, которые приносят в Ростовскую область влагу и похолодание.
Напомним, ранее климатолог Иошпа заявил, что извержение вулкана в Исландии может привести к суровым морозам.