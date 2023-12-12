Климатолог Иошпа заявил, что климат Ростовской области станет более влажным

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Напомним, в конце ноября RostovGazeta сообщила, что за месяц на территории Ростова выпало 273% от месячной нормы осадков.
Климатолог Александр Иошпа в беседе с газетой «Молот» заявил, что 2023 год в целом превысит нормальные показатели объема осадков. Причина этого — изменение климата на более влажный, вызванное движением потоков воздуха с юго-запада.
По словам эксперта, средиземноморские циклоны приносят в Ростовскую область много влаги, которой также обогащаются над Черным морем. Из-за этого возникает грозовая облачность, что приводит к кратковременным, но очень интенсивным ливням.
«По итогам 2023 года в Ростове будут превышены нормы по объему осадков», — с уверенностью заявил Иошпа в беседе с газетой «Молот».
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