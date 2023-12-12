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Published Сегодня, 17:43

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Updated Сегодня, 17:45

Климатолог Иошпа заявил, что климат Ростовской области станет более влажным

Климатолог Иошпа заявил, что климат Ростовской области станет более влажным

12 декабря 2023, 17:43
Фото: Midjourney
Климатолог Иошпа заявил, что климат Ростовской области станет более влажным
Климат Ростовской области стал более влажным из-за циклонов со стороны Средиземного моря, об этом заявил климатолог, и. о. завкафедрой<br/> океанологии одного из донских вузов Александр Иошпа.

Напомним, в конце ноября RostovGazeta сообщила, что за месяц на территории Ростова выпало 273% от месячной нормы осадков.

Климатолог Александр Иошпа в беседе с газетой «Молот» заявил, что 2023 год в целом превысит нормальные показатели объема осадков. Причина этого — изменение климата на более влажный, вызванное движением потоков воздуха с юго-запада.

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По словам эксперта, средиземноморские циклоны приносят в Ростовскую область много влаги, которой также обогащаются над Черным морем. Из-за этого возникает грозовая облачность, что приводит к кратковременным, но очень интенсивным ливням.

«По итогам 2023 года в Ростове будут превышены нормы по объему осадков», — с уверенностью заявил Иошпа в беседе с газетой «Молот».

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как коммунальным службам следовало подготовиться к гололедице.

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