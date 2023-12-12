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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:29

Ледяной дождь парализовал движение троллейбусов и трамваев в Ростове-на-Дону

Ледяной дождь парализовал движение троллейбусов и трамваев в Ростове-на-Дону

12 декабря 2023, 12:27
Фото: pxhere.com
Ледяной дождь парализовал движение троллейбусов и трамваев в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону ограничена работа электротранспорта из-за неблагоприятной погоды, сообщает в Telegram департамент транспорта города.

На контактной сети электротранспорта произошло налипание льда, что привело к обрывам проводов. Аварийные ситуации зафиксировали на площади Привокзальной, улице Максима Горького и в переулке Доломановском.

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Отмечается, что в данный момент проводятся восстановительные работы.
Видео: t.me/cheRostov

Кроме того, оказалась повреждена опора контактной сети на проспекте Буденновском. Все это привело к отключению электричества на троллейбусной тяговой подстанции.

«Сейчас не ездят трамваи № 1, 4, 6, 7, 10 и троллейбусы № 7, 17, 17а, 22», — уточнили в департаменте.

Отмечается, что в данный момент проводятся восстановительные работы.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отправить всех школьников в Ростове на удаленку из-за гололеда.

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