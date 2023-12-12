Ледяной дождь парализовал движение троллейбусов и трамваев в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
На контактной сети электротранспорта произошло налипание льда, что привело к обрывам проводов. Аварийные ситуации зафиксировали на площади Привокзальной, улице Максима Горького и в переулке Доломановском.
Кроме того, оказалась повреждена опора контактной сети на проспекте Буденновском. Все это привело к отключению электричества на троллейбусной тяговой подстанции.
«Сейчас не ездят трамваи № 1, 4, 6, 7, 10 и троллейбусы № 7, 17, 17а, 22», — уточнили в департаменте.
Отмечается, что в данный момент проводятся восстановительные работы.
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