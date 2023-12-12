Легендарный боксер Рафаэль Акопян умер в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В Ростове не стало легендарного боксера и создателя патриотического спортивного клуба «Антей» Рафаэля Акопяна. Ему был 81 год. Из них 32 года он посвятил развитию клуба «Антей». Дети в нем могли заниматься спортом совершенно бесплатно.
Воспитанниками клуба стали более 30 тысяч девочек и мальчиков. «Антей» стал культовым местом для жителей ростовского Военведа.
Продюсер Сергей Пименов заявил, что сейчас встал вопрос, как сохранить клуб. Поддержка требуется и семье Акопяна.
О месте и дате прощания с выдающимся тренером, пока не сообщалось.
Напомним, Акопян много лет судился с властями из-за долгов клуба. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района Ростова планировало списывать задолженности «Антея» с пенсионной карты тренера.