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Легендарный боксер Рафаэль Акопян умер в Ростове-на-Дону

Легендарный боксер Рафаэль Акопян умер в Ростове-на-Дону

12 декабря 2023, 11:49
Фото: ТГ канал / pimenov_ru
Легендарный боксер Рафаэль Акопян умер в Ростове-на-Дону
Боксер, основатель ростовского спортивного клуба «Антей» Рафаэль Акопян скончался на 82-м году жизни, сообщил продюсер Сергей Пименов в своем Telegram-канале.

В Ростове не стало легендарного боксера и создателя патриотического спортивного клуба «Антей» Рафаэля Акопяна. Ему был 81 год. Из них 32 года он посвятил развитию клуба «Антей». Дети в нем могли заниматься спортом совершенно бесплатно.

Воспитанниками клуба стали более 30 тысяч девочек и мальчиков. «Антей» стал культовым местом для жителей ростовского Военведа.

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Продюсер Сергей Пименов заявил, что сейчас встал вопрос, как сохранить клуб. Поддержка требуется и семье Акопяна.

О месте и дате прощания с выдающимся тренером, пока не сообщалось.

Напомним, Акопян много лет судился с властями из-за долгов клуба. «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района Ростова планировало списывать задолженности «Антея» с пенсионной карты тренера.

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