Легендарный боксер Рафаэль Акопян умер в Ростове-на-Дону

В Ростове не стало легендарного боксера и создателя патриотического спортивного клуба «Антей» Рафаэля Акопяна. Ему был 81 год. Из них 32 года он посвятил развитию клуба «Антей». Дети в нем могли заниматься спортом совершенно бесплатно.