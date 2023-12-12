«Люди лежат в коридорах»: БСМП в Ростове переполнена из-за пострадавших на гололеде

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Он побывал в медицинском учреждении и рассказал о десятках людей, ждущих своей очереди в коридоре. Некоторые лежат на носилках, так как не могут стоять и передвигаться из-за полученных травм.
У части ростовчан перебинтованы руки и голова, а среди ожидающих много пожилых людей. Кроме того, в соцсетях горожане сообщают, что в БСМП-2 люди лежат в коридорах в ожидании помощи.
«Обратились более 100 человек, врачей не хватает. Они работают сверх своих возможностей», — заявили ростовчане.
Напомним, что в городе обледенели дороги и тротуары после ледяного дождя. К моменту 12.00 мск понедельника к врачам обратились 80 человек с травмами.