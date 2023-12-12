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Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

«Люди лежат в коридорах»: что происходит в больницах Ростова из-за гололеда

«Люди лежат в коридорах»: БСМП в Ростове переполнена из-за пострадавших на гололеде

12 декабря 2023, 08:31
Фото: rostovgazeta.ru
«Люди лежат в коридорах»: что происходит в больницах Ростова из-за гололеда

БСМП в Ростове-на-Дону переполнена из-за пострадавших на гололеде людей

В Ростове-на-Дону в больнице скорой медицинской помощи огромные очереди из пострадавших во время гололеда, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Он побывал в медицинском учреждении и рассказал о десятках людей, ждущих своей очереди в коридоре. Некоторые лежат на носилках, так как не могут стоять и передвигаться из-за полученных травм.

У части ростовчан перебинтованы руки и голова, а среди ожидающих много пожилых людей. Кроме того, в соцсетях горожане сообщают, что в БСМП-2 люди лежат в коридорах в ожидании помощи.

У части ростовчан перебинтованы руки и голова, а среди ожидающих много пожилых людей.У части ростовчан перебинтованы руки и голова, а среди ожидающих много пожилых людей.
У части ростовчан перебинтованы руки и голова, а среди ожидающих много пожилых людей.
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону открыли Горячую линию из-за гололеда
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«Обратились более 100 человек, врачей не хватает. Они работают сверх своих возможностей», — заявили ростовчане.«Обратились более 100 человек, врачей не хватает. Они работают сверх своих возможностей», — заявили ростовчане.
«Обратились более 100 человек, врачей не хватает. Они работают сверх своих возможностей», — заявили ростовчане.
Фото: rostovgazeta.ru

«Обратились более 100 человек, врачей не хватает. Они работают сверх своих возможностей», — заявили ростовчане.

Напомним, что в городе обледенели дороги и тротуары после ледяного дождя. К моменту 12.00 мск понедельника к врачам обратились 80 человек с травмами.

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