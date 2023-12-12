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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Минэнергетики РФ утвердило схему теплоснабжения для Ростова-на-Дону на будущий год

Минэнергетики РФ утвердило схему теплоснабжения для Ростова-на-Дону на будущий год

12 декабря 2023, 11:58
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Минэнергетики РФ утвердило схему теплоснабжения для Ростова-на-Дону на будущий год
Как пояснили в администрации города Ростова, при разработке схемы сотрудники профильных отделов провели работу со всеми теплоснабжающими организациями города.

— Исходные данные собирались с детальным обследованием источников теплоснабжения, котельных, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. Согласование самого проекта схемы проходило с учетом мнения и рекомендаций экспертов из таких организаций, как Российское энергетическое агентство Минэнерго России, Минстрой России, ФАС России, Инспекции по контролю технического состояния объектов электроэнергетики, Ассоциации «Совет производителей энергии» и др, — пояснил нашему изданию глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

На сегодня схема полностью утверждена. Это подтверждается наличием достаточного объема мощности теплоснабжающих организаций для обеспечения качественного и бесперебойного прохождения отопительного сезона в нашем городе.

#Ростов-на-Дону
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