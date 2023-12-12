Минэнергетики РФ утвердило схему теплоснабжения для Ростова-на-Дону на будущий год

— Исходные данные собирались с детальным обследованием источников теплоснабжения, котельных, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. Согласование самого проекта схемы проходило с учетом мнения и рекомендаций экспертов из таких организаций, как Российское энергетическое агентство Минэнерго России, Минстрой России, ФАС России, Инспекции по контролю технического состояния объектов электроэнергетики, Ассоциации «Совет производителей энергии» и др, — пояснил нашему изданию глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.